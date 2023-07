FCM holt einen Punkt beim Meisterschaftsfavoriten

Ansprache von Trainer Stephan Baierl an die Mannschaft. © Olaf Schulze

Memmingen - Mit einer starken Abwehrleistung holte der FCM mit einem 0:0-Unentschieden bei den Würzburger Kickers seinen ersten Punkt in der neuen Regionalligasaison.

Der Meisterschaftsfavorit startete im heimischen Dallenberg-Stadion vor etwas mehr als 2.000 Fans erwartet offensiv und setzte die FCM-Abwehr von Beginn an mächtig unter Druck. Die Allgäuer verstanden es jedoch mit vereinten Kräften, die Gastgeber vom eigenen Strafraum fernzuhalten und ließen kaum zwingende Chancen zu. Die Kickers hatten noch dazu Glück , als Pascal Maier in seiner unnachahmlichen Art nach einem schnell ausgeführten Freistoß alleine auf den Kickers-Torwart zulief, bei seinem Abschluss aber nur den Pfosten traf (23.). Nach dieser einzigen Memminger Offensivaktion, die allerdings fast zum 0:1 hätte führen müssen, waren die Hausherren weiterhin überlegen, blieben aber entweder in der dicht gestaffelten Allgäuer Hintermannschaft hängen oder fanden ihren Meister im stark haltenden FCM-Keeper Timo Werdich.

In der zweiten Spielhälfte bot sich ein ähnliches Bild: Die Kickers waren zwar drückend überlegen , blieben aber immer wieder im Memminger Abwehrbollwerk hängen und auch die nun wiederholt angesetzten Schüsse aus der Distanz brachten keine ernst zu nehmende Gefahr für das Memminger Tor, sodass die Gäste einen aufgrund der starken Defensivleistung nach einer achtminütigen Nachspielzeit einen hoch verdienten Zähler mit nach Hause nehmen konnten.

Am Freitag, 28. Juli, empfängt der FCM um 19. Uhr in der heimischen Arena Am e-con ArenaPark in der Bodenseestraße die Reserve des 1. FC Nürnberg zum ersten Heimspiel. Der „kleine Club“ belegte in der letzten Saison hinter Aufsteiger Unterhaching, den Würzburger Kickers und dem FC Bayern München II den vierten Tabellenplatz. Der Nachwuchs des Zweitligisten hat sein erstes Saisonspiel gegen die DJK Vilzing zuhause mit 3:5 verloren. Der 1. FCN glich dabei zunächst einen 0:3-Rückstand aus und musste durch zwei weitere Vilzinger Treffer in der Schlussphase in einem packenden Spiel den Platz als Verlierer verlassen. Nachdem der Nachwuchs des Zweitligisten in Memmingen erwartungsgemäß alles daransetzen wird, diese Scharte auszuwetzen, erwartet die Mannschaft von Cheftrainer Baierl mit Sicherheit einen äußerst motivierten Gegner, der sein in der letzten Saison durch den vierten Tabellenplatz unter Beweis gestelltes Potential voll abrufen wird.

In personeller Hinsicht vermeldet der Allgäuer Regionalligist, dem im Übrigen in der ersten Hauptrunde des BFV-Totopokals der Bayernligist TSV Kottern zugelost wurde, mit der Verpflichtung des 22-jährigen Mateo Bozic vom bosnischen Zweitligisten NK Jedinstvo Bihac eine Verstärkung für das zentrale Mittelfeld.

Für das Regionalligaspiel gegen den 1. FC Nürnberg II hat der Kartenverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen bereits begonnen.

Georg Piel

