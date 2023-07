FCM trifft zum Regionalligaauftakt am Freitag auf den letztjährigen Vizemeister

Die Fans können am kommenden Freitag, 21. Juli 2023, um 18:30 Uhr in der Würzburger AKON-Arena für den FCM wieder die Fahnen schwingen.

Schweres Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers – knapper Pokalerfolg in Sonthofen

Memmingen – Zum Auftakt der neuen Regionalligasaison trifft der FC Memmingen am kommenden Freitag (21. Juli 2023) auswärts auf den letztjährigen Vizemeister, die Würzburger Kickers. Die letzten Begegnungen zwischen dem FCM und den Mainfranken in der Regionalliga Bayern gab es in den Jahren von 2012 bis 2015 und liegen somit an die zehn Jahre zurück. Nachdem 2013 in Würzburg in einer „konzertierten Aktion“ die ganze Region mobilisiert worden war, um unter dem Motto „Würzburg braucht Profis“ die wirtschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen, gelang 2014/15 die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Dritte Liga. Eine Spielzeit später erfolgte der direkte Durchmarsch in die 2. Bundesliga, die man allerdings ein Jahr später wieder verlassen musste. Nach drei Jahren in der Dritten Liga und einem weiteren Jahr in der 2. Bundesliga folgte in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 der „freie Fall“ zurück in die Regionalliga, wo man letzte Saison hinter der SpVgg Unterhaching den 2. Platz belegte.

Auf dem FCM wartet somit gleich zu Beginn nach einem Jahr Abwesenheit aus dem „bayerischen Fußball-Oberhaus“ eine professionell aufgestellte Truppe, die in der laufenden Saison ein gewichtiges Wort um die Meisterschaft mitreden will. Nachdem sich die personelle Fluktuation bei den Würzburgern zu Saisonbeginn in Grenzen hielt - unter den vier regionalligaerfahrenen Neuverpflichtungen ist auch Verteidiger Yannick Scholz, der nach dem Abstieg vor einem Jahr vom FCM zu Wacker Burghausen gewechselt ist und sich nun den Kickers angeschlossen hat - trifft der FCM auf ein eingespieltes Team, das natürlich gegen den „Underdog“ aus dem Allgäu gut aus den Startlöchern kommen will. Allerdings haben die Kickers ihre letzten beiden Vorbereitungsspiele gegen die Süd-Regionalligisten Waldhof Mannheim und eine Woche zuvor gegen Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm mit 1:3 bzw. 2:1 verloren. Das könnte darauf hindeuten, dass beim Meisterschaftsfavoriten vielleicht noch etwas Sand im Getriebe ist, was dem FCM als klarem Außenseiter möglicherweise etwas in die Karten spielen könnte.

Angesichts der Schwere des Folgeprogramms – eine Woche später empfängt der FCM den letztjährigen Vierten 1. FC Nürnberg II und dann geht es zum Drittligaabsteiger nach Bayreuth – wäre zumindest ein Unentschieden in Würzburg sehr wertvoll. Anpfiff der Begegnung zwischen dem FCM und den Würzburger Kickers ist am kommenden Freitag, 21. Juli 2023, um 18:30 Uhr in der AKON-Arena in Würzburg.

Durch einen 3:5–Erfolg nach Elfmeterschießen hat sich der FCM gegen den amtierenden Landesligameister und Bayernliga- Aufsteiger nach einem 1:1 am Ende der regulären Spielzeit den Einzug in die bayerische Totopokal-Hauptrunde gesichert. Den Führungstreffer für den FCM besorgte Noah Müller in der 23. Minute. Der Sonthofener Ausgleich fiel zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff durch Jannik Holzapfel (43.).

Georg Piel

