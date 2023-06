FCM trotzt Ansbach ein Unentschieden ab - heute (9.6.2023) entscheidendes Rückspiel in Ansbach

Teilen

Der Strafraum war heiß umkämpft. © Olaf Schulze

Memmingen - Im Hinspiel der zweiten Relegationsrunde um den Aufstieg in die Regionalliga gelang dem FCM (Vizemeister der Bayernliga Süd) gegen die SpVgg Ansbach (Fünfzehnter der Regionalliga Bayern) ein schmeichelhaftes Unentschieden.

Die Gäste aus Mittelfranken, die sich als eines der stärksten Teams präsentierten, mit denen es der FCM in letzter Zeit am e-con ArenaPark zu tun hatte, begannen erwartungsgemäß offensiv. Die FCM-Abwehr stand zwar gut und stellte die Räume in einer Weise zu, die bei einer anderen Mannschaft zu Ratlosigkeit geführt hätte. Ansbach schaffte es jedoch wiederholt, das Spiel aus dem Nichts heraus im Mittelfeld schnell zu machen und stellte dabei die FCM–Abwehr durch schulbuchmäßig vorgetragene Angriffe immer wieder vor Probleme. So verfehlte bereits in der achten Spielminute ein Ansbacher Stürmer eine Hereingabe vor dem Memminger Tor nur knapp. Einige Minuten später klärte FCM–Keeper Werdich bei einem Ansbacher Fernschuss mit einer starken Parade und konnte den Nachschuss problemlos festmachen (15.). Der zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente Führungstreffer der Gäste fiel in der 23. Minute, als Landshuter einen erneut schönen Angriff über links erfolgreich abschloss. Im Gegenzug verfehlte Lutz das Ansbacher Tor mit einem Fernschuss nur um Haaresbreite (24.).

Unmittelbar nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit bewahrte Werdich durch eine „Riesentat“ nach einem erneut schnellen Angriff der Gäste den FCM vor einem höheren Rückstand (46.) .

Obwohl der FCM weiterhin nicht richtig ins Spiel fand, erzielte Stroh-Engel nach einer Flanke von Bettrich per Kopfball–Aufsetzer aus kurzer Distanz den zu diesem Zeitpunkt unerwarteten Ausgleich. In der Folgezeit ging die spielerische Linie auch auf Ansbacher Seite etwas verloren und die Partie wurde ruppiger und kampfbetonter. Der FCM hatte nun mehrfach Glück. Zunächst ging ein Abschluss von Bekner nach einem Freistoß an die Latte (63.), eine Minute später rettete der Memminger Pfosten (64.) und drei Minuten später vergab Ansbach eine weitere gute Möglichkeit (67.). Der FCM konnte dagegen in der Offensive kaum Akzente setzen und kam aufgrund etlicher sehr guter Ansbacher Möglichkeiten bei nur einer einzigen eigenen, guten Gelegenheit, die Stroh-Engel zum Ausgleich nutzte, letztendlich zu einem glücklichen Unentschieden.

Heutiges Rückspiel (9, Juni 2023)

Nachdem im Aufstiegsspiel zur Dritten Liga die SpVgg Unterhaching (Meister Regionalliga Bayern) bei FC Energie Cottbus (Meister Regionalliga Nordost) knapp mit 1:2 die Oberhand behielt und bereits mit einem Unentschieden im Rückspiel zuhause am kommenden Sonntag den Aufstieg klarmachen kann, stehen die Chancen nicht schlecht, dass unabhängig vom Ausgang des heutigen Rückspiels sowohl der FCM als auch die SpVgg Ansbach in der kommenden Saison in der Regionalliga gesetzt sind. Doch darauf will sich weder bei der SpVgg Ansbach noch beim FCM jemand verlassen. Somit ist beim heutigen Rückspiel in Ansbach ein heißer Kampf angesagt, der je nach dem über 90 oder 120 Minuten gehen wird. Sollte auch dann noch kein Sieger feststehen, fällt die Entscheidung im Elfmeterscheißen. Anstoß dieser möglicherweise für den Regionalligaaufstieg bzw. Verbleib entscheidenden Begegnung zwischen dem FCM und der SpVgg Ansbach ist am heutigen Freitag (9. Juni 2023) bereits um 18.30 Uhr im Xaver-Bertsch–Sportpark in Ansbach. Parkmöglichkeiten sind bei der Realschule in der Schreibmüllerstraße gegeben. Von dort aus kann das Stadion zu Fuß in ca. zehn Minuten erreicht werden. Im Übrigen wird die Partie live und kostenfrei auf „sporttotal“ übertragen und die Fans können sich über den FCM–Liveticker, der ebenso wie „sporttotal“ über die Vereinshomepage www.fc-memmingen.de abrufbar ist, auf dem Laufenden halten.

Georg Piel

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!