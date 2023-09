FCM verliert gegen die „kleinen Bayern“ mit 4:3

Die Fans können am kommenden Freitag, 8. September 2023, um 19 Uhr beim Heimspiel Am e-con ArenaPark in Memmingen für den FCM wieder die Fahnen schwingen. © Olaf Schulze

Memmingen - Nach der 2:0-Heimniederlage gegen den Nachwuchs des FC Augsburg am vergangenen Dienstag (29.8.2023) hat der FCM auch das Auswärtsspiel bei den Amateuren des FC Bayern München mit 4:3 verloren.

Die „kleinen Bayern“ hatten dabei einen Auftakt nach Maß und gingen bereits in der dritten Spielminute durch Zvonarek in Führung, der nach einem schönen Spielzug aus etwa 15 Metern zum Abschluss kam (3.). Auch in der Folgezeit blieb der Nachwuchs des Rekordmeisters spielbestimmend und kam zu zwei weiteren guten Gelegenheiten. Segbe scheiterte dabei zunächst aus kurzer Distanz an FCM-Keeper Dewein (11.) und wenig später verpasste er eine scharfe Hereingabe vor dem langen Pfosten nur knapp (16.). Nun kam der FCM besser in die Partie. Nach einer Großchance von Fabian Lutz (16.) gelang sieben Minuten später Janis Peter durch eine direkt verwandelte Ecke möglicherweise noch unter Mithilfe eines Bayern-Verteidigers der zu diesem Zeitpunkt durchaus verdiente Ausgleich (23.). Der FCM war nun spielbestimmend und hatte dabei gute Gelegenheiten auf den Führungstreffer. Nach zwei gefährlichen Eckbällen in Folge (27.) wurde ein Kopfball von Fabian Lutz gerade noch vor der Linie geklärt (30.). Die erneute Münchner Führung resultierte aus einem berechtigten, von Segbe verwandelten Foulelfmeter, nachdem FCM-Keeper Dewein bei einem Klärungsversuch einen Münchner Angreifer versehentlich mit der Faust am Kopf getroffen hatte (38.). Den Memminger Ausgleich zum 2:2 besorgte Manuel Konrad mit einem Kopfball wiederum nach einer Ecke von Peter (45.).

In der zweiten Halbzeit dominierten die Gastgeber und erzielten durch Aitamer, der nach einer Hereingabe von Copado nur noch einzuschieben brauchte (52.) , das 3:2. Das 4:2 besorgte Berisha mit einem Flachschuss, wobei der Ball vom Innenpfosten ins Memminger Gehäuse sprang (66.). Nach der gelb-roten Karte für Breitkreuz, der Pascal Maier nach einem Konter festgehalten hatte, konnte Bayern-Schlussmann Hülsmann den von Peter über die Mauer platzierten Freistoß nicht festhalten und der eingewechselte Morina staubte zum Memminger Anschlusstreffer ab (71.). Die nun folgenden Memminger Bemühungen auf den Ausgleich wären in der Nachspielzeit fast von Erfolg gekrönt gewesen, als der offensichtlich überraschte Pascal Maier den Ball aus kurzer Distanz über das leere Tor setzte. (94.).

Nach dieser torreichen Begegnung – der FCM musste in der laufenden Saison bei einem Torverhältnis von 8:18 nach den „kleinen Bayern“ (15:19) bislang die zweitmeisten Gegentreffer der gesamten Liga hinnehmen - , bei der für die Allgäuer mit etwas Glück durchaus etwas zu holen gewesen wäre, empfängt die Mannschaft von Trainer Baierl am kommenden Freitag, 8. September 2023 (Anpfiff um 19 Uhr Am e-con ArenaPark in Memmingen) den FV Illertissen zum Derby. Die Vöhlinstädter liegen aktuell mit 12 Punkten aus sieben Spielen auf dem sechsten Tabellenplatz, während der FCM (5 Punkte aus 8 Spielen) durch die beiden Niederlagen auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen ist.

Nachdem die Mannschaft von Trainer Bachthaler die letzten drei Spiele gegen Nürnberg (0:2) , Bayreuth (3:1) und zuletzt gegen das Spitzenteam aus Vilzing (3:2) allesamt gewonnen hat, geht der FCM als klarer Außenseiter in die Partie. Dabei hat die „Baierl – Truppe“ wie schon zuhause gegen Schweinfurt (1:1) jetzt auch bei den „kleinen Bayern“ bewiesen, dass sie spielerisch durchaus in der Regionalliga mithalten kann. Allerdings spricht die Torbilanz mit durchschnittlich 2,25 Gegentreffern pro Spiel eine deutliche Sprache und es wäre dringend erforderlich, dass wie zuletzt beim torlosen Remis beim Titelaspiranten in Würzburg zu Saisonauftakt endlich nach acht Spielen hinten wieder einmal die „zu Null“ steht. Dann würde einer einfachen Fußballweisheit zufolge ein einziger Treffer genügen, um das Feld auch einmal als Sieger zu verlassen. Andernfalls wird es für den FCM trotz der zweifellos vorhandenen Qualität in der Mannschaft sehr schwer, weiterhin in der Regionalliga zu bestehen.

Zwei Abgänge beim FC Memmingen

Personell vermeldet der FCM kurz vor Ende der Wechselfrist zum 1. September noch zwei Abgänge: Abwehrspieler Matthias Bauer, der letzte Saison auf 23 Bayernligaeinsätze kam und auch in die BFV-Auswahl für die Teilnahme am UEFA- Regions- Cup berufen wurde, wechselt zum norwegischen Zweitligisten Mjondalen IF Fotball und der Vertrag mit Mehmet Ali Fidan, der für den FCM 32 Bayernligaspiele absolvierte und dabei drei Treffer erzielte, wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Fidan wechselt zum Bayernligisten Türkspor Augsburg.

Georg Piel

