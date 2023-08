FCM verliert gegen FC Augsburg II mit 2:0 - Am Freitag Auswärtsspiel bei der U21 des FC Bayern

FCM-Keeper Dominik Dewein (rechts) schnappt sich den Ball. © Olaf Schulze

Memmingen - Im zweiten Heimspiel in Folge konnte der FCM nicht an die Leistung beim 1:1 gegen den 1. FC Schweinfurt anknüpfen und musste sich gegen die U21 des FC Augsburg mit 2:0 geschlagen geben.

Dabei zeigten die Hausherren zu Beginn optisch ansehnlichen Offensivfußball und kamen zu einigen Halbchancen. Insgesamt reichten an diesem nasskalten Spätsommerabend die spielerischen Mittel der Memminger aber nicht, die Abwehr des schwäbischen Bundesliganachwuchses ernsthaft in Gefahr zu bringen. Umgekehrt waren die taktisch gut eingestellten Augsburger von Beginn an mit langen Bällen gefährlich und kamen nach einer ausgeglichenen Anfangsphase immer besser in die Partie. Zunächst hatte der FCM noch Glück, als ein Schuss nach einem Abpraller, als FCM-Keeper Dewein einen Versuch aus 30 Metern nicht festhalten konnte, nur am Pfosten landete (35.). Vier Minuten später brachte die FCM-Hintermannschaft den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Hofgärtner konnte relativ unbedrängt zum Augsburger Führungstreffer abschließen (39.). Den zweiten Augsburger Treffer erzielte ebenfalls Hofgärtner nach einem Konter (43.).

In der zweiten Spielhälfte verflachte die Partie. Vom FCM kam in dieser Phase offensiv zu wenig, sodass die Augsburger ihren Vorsprung relativ mühelos über die Zeit bringen konnten. Eine strittige Szene, die der Begegnung möglicherweise noch eine andere Wendung gegeben hätte, ereignete sich allerdings in der 74. Minute, als der Unparteiische nach einem Handspiel eines Augsburgers im eigenen Strafraum weiterlaufen ließ. Dennoch war der Sieg der Augsburger aufgrund der effizienteren Spielanlage und der konsequenten Chancenverwertung nicht unverdient.

Nachdem die Tabelle, wo sich der FCM auf dem drittletzten Platz befindet, nach diesem siebten Spieltag allmählich Gestalt annimmt, beginnt für die Mannschaft von Trainer Baierl ab sofort der Abstiegskampf. Folglich müssen gegen die nächsten Mannschaften, wenn möglich schon am Freitag gegen die „kleinen Bayern“, unbedingt Punkte her. Die zu Saisonbeginn zu den Favoriten gerechnete U21 des Rekordmeisters liegt aktuell mit nur einem Sieg bei drei Unentschieden und drei Niederlagen auf dem für Münchner Verhältnisse enttäuschenden 14. Tabellenplatz und hat somit nur einen Zähler mehr als der FCM (16./5 Punkte) vorzuweisen. Zuletzt hat die von Holger Seitz betreute Mannschaft beim neuen „Überraschungstabellenführer“ DJK Vilzing nach einer starken ersten Halbzeit eine 0:2-Führung verspielt und musste letztendlich mit einer 3:2-Niederlage im Gepäck nach Hause fahren. Da beim FC Bayern auch für den Nachwuchs andere Ansprüche gelten, ist davon auszugehen, dass die hochbezahlten Jungprofis des Top-Bundesligisten alles daran setzten werden, sich durch einen Sieg gegen den FCM in der Tabelle nach oben zu arbeiten. Die Mannschaft von Trainer Baierl muss sich somit auf einen höchst motivierten Gegner einstellen, der sich eigentlich keinen weiteren Punktverlust mehr leisten kann. Auf der anderen Seite erinnern sich die zumindest die langjährigen FCM-Fans möglicherweise an die Begegnung vom April 2013 , als dem FCM bei den „kleinen Bayern“ trotz drückender Überlegenheit des Gegners bei einem Eckenverhältnis von 17:3 ein knapper 1:2-Auswärtserfolg gelang und damit dem Nachwuchs des Rekordmeisters beim Kampf um die Meisterschaft ein herber Dämpfer verpasst wurde. Ferner zeigen die bisherigen Ergebnisse, dass in dieser Saison bei den Münchnern durchaus etwas zu holen ist. Dazu muss es der FCM aber schaffen, den Spielfluss des Gegners von Beginn an zu unterbinden und durch körperlichen Einsatz und konsequentes Verteidigen wie zu Saisonbeginn in Würzburg den größtenteils gerade im Herrenfußball angekommenen Münchner „Youngsters“ den Schneid abzukaufen. Wenn es gelingt, an die Abwehrleistung des ersten Saisonspiels beim 0:0 in Würzburg anzuknüpfen, sollte bei der aktuellen Form der „kleinen Bayern“ zumindest eine Punkteteilung möglich sein.

Anpfiff der Begegnung zwischen dem FCM und dem FC Bayern München II ist am Freitag, 1. September 2023, um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Georg Piel

