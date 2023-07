FCM verliert gegen TSV 1860 München

Teilen

Der FCM musste im letzten Vorbereitungsspiel eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Drittligisten TSV 1860 München einstecken. © Olaf Schulze

Memmingen - Zu einer echten Standortbestimmung zwei Wochen vor Beginn der Regionalligasaison kam es für den FCM im bereits vor zwei Jahren vereinbarten „Solidaritätsspiel“ gegen den TSV 1860 München Am e-con ArenaPark in Memmingen. Die Memminger hatten seinerzeit im anstehenden Totopokal- Halbfinale während der Corona- Pandemie den „Löwen“ kampflos den Vortritt überlassen und stattdessen ein Freundschaftsspiel zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart.

Die „Sechziger“, die sich für die kommende Saison Einiges vorgenommen haben und im Aufstieg in die Zweite Bundesliga ein gewichtiges Wort mitreden wollen, zeigten von Beginn an den Willen, in Memmingen zu gewinnen. Der FCM war noch nicht richtig auf dem Platz, da klingelte es bereits zum ersten Mal im Gehäuse der Gastgeber durch Guttau in der dritten Spielminute. Die FCM-Hintermannschaft schaffte es auch in der Folgezeit nicht, hinten die Räume eng zu machen und ließ den Gästen aus der Landeshauptstadt entschieden zu viel Platz im Mittelfeld. Umgekehrt störten die Münchner den Memminger Spielaufbau früh , der Regionalligaaufsteiger zeigte sich dabei zu ungenau und konnten insgesamt keine nennenswerten Offensivaktionen setzen. Der einzige Memminger Versuch in der Anfangsphase war ein Distanzschuss von Trkulia , den der Gästekeeper jedoch entschärfte. Nach der ersten, der Hitze geschuldeten Trinkpause in der Mitte der ersten Halbzeit ging das muntere Angriffstreiben des Drittligisten weiter. Die Gäste kombinierten sich immer wieder gefährlich in den Memminger Strafraum und der FCM hatte Glück , als der Ball in der 32. Minute von der Lattenunterkante ins Spielfeld zurücksprang. Nachdem der vom Ex- Regionalligisten TSV Rain nach Memmingen gewechselte Lukas Gerlspeck mit einem Distanzschuss aus 30 Metern das Ziel nur knapp verfehlte (36.) , kam Vom FCM offensiv etwas mehr und nachdem eine Memminger Gelegenheit in der 38. Minute von der „Löwen-Abwehr“ noch geblockt wurde, vergaben die Allgäuer die Riesenchance zum Ausgleich nach einem Konter über Pascal Maier.

Die zweite Halbzeit war fast eine Wiederholung des Spielbeginns. So schloss der eingewechselte Ouro-Tagha zwei Minuten nach Wiederanpfiff einen schönen Münchner Angriff über die rechte Seite per Kopfball zum 0:2 ab (47.). Sechs Minuten später bewahrte FCM-Keeper Werdich mit einer starken Parade seine Mannschaft vor einem noch höheren Rückstand (53.) und in der 60. Minute rettete das Memminger Lattenkreuz. Während von Memminger Seite praktisch keine Offensivaktionen erkennbar waren , kamen die „Löwen“ immer wieder zu guten Gelegenheiten und scheiterten dabei entweder an Timo Werdich im Memminger Tor oder die Versuche verfehlten ihr Ziel nur knapp. Nach einer erneuten Trinkpause in der Mitte der zweiten Spielhälfte erhöhte schließlich Bonga per Kopfball auf 0:3 (76.) Das 0:4 erzielte Cocic in der 87. Minute und eine Minute später hatte der FCM noch Glück , als der Münchner Steinhart einen berechtigten Foulelfmeter über die Latte setzte (88.). Die einzige nennenswerte Memminger Gelegenheit in den zweiten 45 Minuten ergab sich für Micha Bareis, der mit seinem Schuss im Anschluss an einen Eckball am stark haltenden Münchner Keeper scheiterte (89.).

In der Pressekonferenz nach dem Spiel, die zum ersten Mal in den angenehm klimatisierten Räumen des neuen Multifunktionsgebäudes stattfand, bescheinigte FCM-Trainer Baierl den zum Favoritenkreis um die Meisterschaft zählenden Würzburger Kickers, bei denen der FCM zum Auftakt der Regionalligasaison am Freitag , 21. Juli 2023, antreten muss, eine ähnliche Spielanlage wie die der Münchner „Löwen“. Unter diesem Aspekt war diese deutliche Niederlage gegen einen klassenhöheren Gegner durchaus aufschlussreich und der FCM hat noch etwas Zeit, um bis dahin insbesondere sein Abwehrverhalten zu optimieren.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison bestreitet der FCM im Rahmen des Bayerischen Totopokals am morgigen Samstag (15. Juli 2023) um 16 Uhr beim frischgebackenen Landesligameister und Bayernligaaufsteiger 1. FC Sonthofen.

Georg Piel

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!