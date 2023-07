FCM verliert Heimspiel gegen 1.FC Nürnberg II mit 0:3

Teilen

David Bauer vom FCM (rotes Trikot) beim Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. © Olaf Schulze

Memmingen - Durch drei zwar schön herausgespielte, aber letztendlich vermeidbare Tore, hat der FCM sein erstes Regionalligaheimspiel der laufenden Saison gegen den Nachwuchs des 1. FC Nürnberg mit 0:3 verloren.

Dabei zeigten die Allgäuer, bei denen augenscheinlich richtig gute Kicker am Werk sind, in der Anfangsphase schönen Angriffsfußball. Die Mannschaft von Trainer Baierl schien auf den ersten Blick hinten alles im Griff zu haben und ließ vorne Ball und Gegner laufen, sodass der Memminger Führungstreffer eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein schien. Nach etwa zehn Minuten kamen die Gäste vor etwas mehr als 1200 Zuschauern allerdings zunehmend besser in die wegen eines starken Gewitterregens mehr als eine halbe Stunde später angepfiffene Partie und gingen in der 17. Minute mit ihrer ersten nennenswerten Offensivaktion in Führung. Dabei wurde der zuvor schön freigespielte Muteba an der Strafraumgrenze entschieden zu wenig attackiert und konnte weitgehend unbedrängt und ohne Mühe einnetzen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war der Elan der Anfangsoffensive seitens des FCM verpufft und der „kleine Club“ kam immer wieder zu guten Gelegenheiten. Beim 0:2 in der 32. Minute wurde die FCM – Abwehr regelrecht hergespielt und Muteba schloss erneut aus etwa 16 Metern ab. Der FCM setzte nun wieder in der Offensive etwas mehr Akzente, konnte dabei allerdings nicht richtig gefährlich werden.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit scheiterte Pascal Maier nach einem schönen Memminger Angriff am Nürnberger Keeper und in der 49. Minute ließ der ansonsten sicher leitende Schiedsrichter Manuel Steigerwald bei einer elfmeterverdächtigen Situation im Nürnberger Strafraum weiterspielen. Der FCM zeigte sich nun zwar optisch überlegen, verlor sich jedoch zu sehr im „Klein- klein“ und konnte der Nürnberger Hintermannschaft nicht ernsthaft gefährlich werden. Das 0:3 erzielte Aghajanyan durch einen souverän abgeschlossenen Konter (63.). In der 72. Minute verfehlte ein Kopfball des eingewechselten Stroh – Engel sein Ziel nur knapp und knappe zehn Minuten später fand sein weiterer Versuch ebenfalls mit dem Kopf im Nürnberger Schlussmann seinen Meister (81.). Somit blieb dem FCM selbst der aufgrund des Spielverlaufs eigentlich verdiente Ehrentreffer versagt.

FCM verliert Heimspiel gegen 1.FC Nürnberg II - Am Dienstag geht es in Kottern weiter

Bereits am morgigen Dienstag trifft der FCM um 18.30 Uhr in der Abt-Arena in Kottern im Spiel um den Einzug in die Totopokal- Hauptrunde auf den Bayernligisten TSV Kottern, wo Trainer Baierl erwartungsgemäß einige personelle Änderungen vornehmen wird, um die Stammkräfte für das nächste Regionalligaspiel in Bayreuth zu schonen.

Mit dem zum Favoritenkreis zählenden Drittligaabsteiger SpVgg Bayreuth erwartet den FCM in der Liga dann erneut ein „schwerer Brocken“. Die Wagnerstädter haben ihr erstes Saisonspiel zuhause gegen Aufsteiger SV Schalding- Heining zwar knapp mit 1:0 gewonnen, mussten aber zuletzt bei der überraschend starken DJK Vilzing, trotz drückender Überlegenheit in der zweiten Halbzeit, eine 2:1-Niederlage hinnehmen.

Nach dem Abstieg gab es in Bayreuth personell einen gewissen Umbruch. So folgte auf dem Trainerposten Mark Mintal auf den zum FC Ingolstadt gewechselten Julian Kolbeck, der die Mannschaft im Mai von Thomas Kleine übernommen hatte, den Abstieg jedoch nicht mehr verhindern konnte. Auch der langjährige Torjäger Markus Ziereis (jetzt VFB Oldenburg) sowie Stefan Maderer, ebenfalls ein „alter Bekannter“ des FCM aus gemeinsamen früheren Regionalligazeiten (jetzt Türkgücü München), haben den Verein verlassen.

Spiel in Bayreuth beginnt am 4. August um 19 Uhr

Auf der anderen Seite hat man sich auf etlichen Positionen mit Spielern mit mindestens Regionalligaerfahrung verstärkt und will spätestens in zwei Jahren zurück in die Dritte Liga. Die Ansprüche in Bayreuth sind also sehr hoch und es ist davon auszugehen, dass die Mannschaft nicht gewillt ist, erneut gegen einen vermeintlichen „Underdog“ Punkte liegen zu lassen. Der FCM war aber zuletzt auswärts deutlich besser als zuhause und hat zum Saisonauftakt bei den Kickers Würzburg gezeigt, dass die Abwehr durchaus in der Lage ist, auch gegen eine starke Offensive standzuhalten. Ein Remis liegt somit bei einer entsprechenden Abwehrleistung auch beim Favoriten zumindest im Bereich des Möglichen.

Anpfiff der Regionalligabegegnung zwischen dem FCM und der SpVgg Bayreuth ist am kommenden Freitag, 4. August, um 19 Uhr im Hans- Walter- Wild- Stadion in Bayreuth.