Ochsenhausen: Neues Ferienprogramm ist online

Teilen

Sommerferienprogramm 2023: Anmeldung online bis 6. Juli. © Stadt Ochsenhausen

Ochsenhausen – Das neue Ferienprogramm 2023 ist da.

Dank vieler Vereine, Firmen und Privatpersonen kann die Stadt Ochsenhausen den Kindern während der gesamten Ferienzeit mehr als 40 Programmpunkte anbieten. Für Kinder und Jugendliche von drei bis 18 Jahren kann es damit losgehen. Auch in diesem Jahr ist die Broschüre in den Schulen und Kindergärten in Ochsenhausen, Reinstetten und Mittelbuch verteilt, auf der Website des Rathauses ist sie auch abrufbar.

Ferienprogramm Ochsenhausen 2023 jetzt online abrufbar

Neu ist das gesamte Ferienprogramm nun auch online auf ochsenhausen.ferienprogramm-online.de. Über diese Website läuft auch die Anmeldung. Alle weitere Informationen sind dort, bzw. sie werden auf dem Weg zum Ferienpass zugeschickt.

Anmeldung nur online möglich

Ganz wichtig: Anmeldungen sind nur online bis 6. Juli möglich. Danach ist keine Anmeldung mehr möglich.

Verlosung der Teilnehmerplätze

Die Teilnehmerplätze werden dann verlost, es ist also unerheblich an welchem Tag während der Anmeldezeit sich anmeldet. Die Ferienpässe können dann ab Dienstag, 11. Juli, im Rathaus abgeholt werden. Nähere Informationen gibt es bei Dr. Anne Löhnert, Tel. 07352/9220-36.