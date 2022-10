Feuerwehreinsatz in Dettingen/Iller: Hoher Schaden bei Garagenbrand eines Unternehmens

Beim Brand eines Garagentraktes einer Dettinger Firma entstanden mehrere hunderttausend Euro Schaden. © Merkel

Dettingen/Iller – Kein schöner Wochenausklang für eine Dettinger Firma: Am Freitag (21.10.2022) brannten dort mehrere Garagen sowie die darin befindlichen Gegenstände und Fahrzeuge. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

In der Kellmünzer Straße in Dettingen/Iller geriet nach ersten Erkenntnissen gegen 20.15 Uhr vermutlich zunächst in einer Garage ein Lastwagen in Brand. Woraufhin auch die Garage (eine von acht Garagen, die auf der Südseite eines Gebäudekomplexes einer Firma angebaut waren) brannte. Die Flammen griffen auf weitere Garagen über und das Feuer beschädigte den kompletten Garagentrakt erheblich sowie Fahrzeuge und Gegenstände, die dort lagerten.

Die Feuerwehren aus Dettingen, Erolzheim, Altenstadt, Biberach und eine Werksfeuerwehr verhinderten durch verschiedene Löschmaßnahmen das Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Lagerhalle, die Teil des genannten Gebäudekomplexes ist. Eine Mauer mit massiven Stahltüren verhinderte das Übergreifen der Flammen im Gebäudeinneren.

Keine Hinweise auf Brandstiftung: Ursache vermutliche ein technischer Defekt

Die Polizei ermittelt nun nach der Ursache des Brandes. Es könnte sich dabei um einen Defekt an dem Lastwagen handeln, an dem das Feuer vermutlich ausbrach. Dies war ein 18-Tonnen-Lastwagen des Unternehmens, zu dem die Garagen gehörten. Hinweise dafür, dass der Brand absichtlich gelegt wurde, liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Brand richtet mehrere hunderttausend Euro Schaden an

Den Schaden am Garagentrakt schätzen die Ermittler der Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Ebenfalls mehrere hunderttausend Euro Schaden entstanden wohl an den Fahrzeugen und Einrichtungen, die sich in den Garagen befanden. Was alles genau in den Garagen gelagert war und verbrannte, ermitteln die Beamten jedoch noch im Einzelnen. Mitarbeitende des zuständigen Stromversorgers waren zur Unterstützung ebenfalls am Brandort.

