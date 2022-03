Feuerwehreinsatz in Hawangen: Feldstadel in Flammen aufgegangen

Hawangen – Anwohner hatten am Freitag (4.3.2022) gegen 12:20 Uhr außerhalb von Hawangen/Landkreis Unterallgäu eine starke Rauchentwicklung gesehen. Der Rauch wurde durch ein Feuer in einem Feldstadel verursacht. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Stadel bereits in Vollbrand.

1 / 10 Der Feldstadel brannte fast komplett nieder und musste schließlich eingeschoben werden. © AOV/Bringezu

Im Stadel war überwiegend Stroh gelagert. Menschen und Tiere befanden sich nicht darin und kamen auch nicht zu Schaden. Die Feldscheune brannte fast gänzlich nieder und musste dann schließlich eingeschoben werden. Bei dem Einsatz waren Feuerwehren aus Hawangen, Ottobeuren, Lachen, Benningen und Guggenberg mit insgesamt 50 Feuerwehrleuten sowie das THW Memmingen mit acht Kräften und ein Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes beteiligt.

Brandursache derzeit noch unklar

Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen hat vor Ort die Ermittlungen zum Brandfall übernommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung sich bei der Polizei zu melden, wenn sie Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Memmingen unter Telefon 08331/100-0 entgegen.

(MK)