Feuerwehreinsatz in Kettershausen: Schwelbrand in einer Biogasanlage

Teilen

Der Betreiber der Biogasanlage hatte der Integrierten Leitstelle Donau-Iller den Brand in einem Gärbecken und damit verbundene erhöhte Gaswerte gemeldet. © AOV

Kettershausen - Am Donnerstag (27.04.2023) gegen 14:15 Uhr wurde ein Schwelbrand in einer Biogasanlage in Kettershausen mitgeteilt. Nach ersten Erkenntnissen kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einer Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr sperrte das Gebiet weiträumig ab, zudem gelang es, die Rauchentwicklung zu unterbinden. Durch die Rauchentwicklung wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die freiwilligen Feuerwehren aus der näheren Umgebung waren mit etwa 100 Angehörigen vor Ort, zudem sechs Rettungskräfte, das THW und acht Einsatzkräfte der Polizei. mk

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!