Feuerwehreinsätze in Memmingen: Glasscherbe und Schweißarbeiten als Brandursache

Innerhalb von zwei Stunden mussten die Feuerwehren aus Memmingen und Amendingen zu Bränden ausrücken (Symbolfoto). © PantherMedia/Kesu01

Memmingen – Aufgrund der starken Hitze und enormen Trockenheit herrscht aktuell hohe Brandgefahr. In Memmingen und Amendingen mussten am vergangenen Montag (18.7.2022) die jeweiligen Feuerwehren zu zwei Bränden ausrücken.

Die erste Alarmierung erfolgte gegen 15:35 Uhr im Bereich Römerhof in Amendingen. Dort kam es entlang der Autobahnlärmschutzwand zum Brand eines rund 20 Quadratmeter großen Grünstreifens. Als Brandursache wird vermutlich eine Glasscherbe in Betracht kommen.

Gegen 17:45 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung in einer Autowerkstatt in der Donaustraße. Dort führte ein Mann Schweißarbeiten an einem Pkw durch, was dazu führte, dass der Außenlack und die Innenverkleidung in Brand gerieten. Der Pkw wurde noch bevor sich das Feuer ausweiten konnte, aus der Werkstatt geschoben und selbständig mit einem Pulverlöscher abgelöscht. Die alarmierte Feuerwehr führte lediglich noch Nachlöscharbeiten durch.

Bei beiden Einsätzen waren insgesamt 40 Feuerwehrmänner der Feuerwehren Memmingen und Amendingen eingesetzt.