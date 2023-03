Finanzielle Impulse fürs Unterallgäu: Mehrere Kulturprojekte erhalten staatliche Zuschüsse

Teilen

Ein wichtiges Kulturerbe mit einer wechselvollen Geschichte: das Hohe Schloss in Bad Grönenbach. © Breuninger

Unterallgäu - Wie die für das Unterallgäu zuständigen Abgeordneten der Regierungsfraktionen, Staatsminister Klaus Holetschek (CSU) und Bernhard Pohl (Freie Wähler) mitteilen, erhalten vier Kulturprojekte in der Region finanzielle Zuwendungen. Insgesamt handelt es dabei um 360.000 Euro an unterstützenden Maßnahmen.

Als Ergänzungsanträge zum Haushalt 2023 wurden von den Regierungsfraktionen aus CSU und Freie Wähler folgende Anträge eingebracht: Hohes Schloss Bad Grönenbach, Sanierung 100.000 Euro, Fuggerschloss Boos, Sanierung 100.000 Euro, Synagoge Fellheim, Cultura 10.000 Euro, Forschungsprojekt Bahnhof Fellheim, jüdisches Illertal 100.000 Euro, Festival der Nationen, Bad Wörishofen 50.000 Euro. „Wir freuen uns sehr, dass die Regierungsfraktionen unsere Leuchtturmprojekte in Bad Grönenbach, Boos, Fellheim und Bad Wörishofen vorbehaltlos unterstützen“, so Pohl und Holetschek unisono.

Mit den beiden Maßnahmen in Bad Grönenbach und Boos soll die Sanierung der beiden Schlossanlagen vom Freistaat unterstützt werden. Es handele sich jeweils um ein wichtiges Kulturerbe mit einer jeweils wechselvollen Geschichte. So beherbergte das Hohe Schloss in Bad Grönenbach unter anderem im 19. Jahrhundert das Landgericht, ehe es nach Memmingen umzog. Später waren die Ursberger Schwestern des Dominikus-Ringeisen-Werks dort ansässig. Auch das denkmalgeschützte ehemalige Fuggerschloss in Boos muss dringend saniert werden, die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Ein ambitioniertes Vorhaben, das den Bauherrn und die beteiligten Behörden, insbesondere den Denkmalschutz vor Herausforderungen stellt, so die Politiker.

Auch für Fellheim sind zwei Unterstützungen vorgesehen. Zum einen soll im Zusammenhang mit dem Erinnerungsort „Denkmalbahnhof Fellheim“ an der Universität Augsburg ein Promotionsprojekt mit dem Titel „Jüdisches Illertal und Schwaben in Bayern“ aufgesetzt werden. Das auf drei Jahre angelegte Forschungsvorhaben zielt darauf ab, die Einflüsse jüdischen Lebens auf die Region näher zu untersuchen. Zum anderen werden Mittel für Konzertveranstaltungen des Vereins Cultura Kulturveranstaltungen e.V. in der Synagoge im Haushalt 2023 mitberücksichtigt.

Ein gemeinsames Anliegen ist Pohl und Holetschek nach eigener Aussage das Festival der Nationen in Bad Wörishofen „mit seinem hochkarätigen Festivalprogramm und seinen erstklassigen Bildungsprojekten.“

Die Anträge müssen nun in den kommenden Wochen vom Haushaltsausschuss akzeptiert und beschlossen werden. Nachdem die beiden Regierungsfraktionen über eine ausreichende Mehrheit verfügen, gilt die Zustimmung als sicher. Mit der geplanten Verabschiedung des Haushalts am 30. März sind sie dann endgültig Bestandteil des Haushaltsgesetzes und können abgerufen werden.

MK

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!