Fischerkönigstreffen läutet die Memminger „Festwochen“ ein

Von: Tom Otto

Heimatpflegerin Sabine Streck versorgte die ehemaligen Fischerkönige und ihre Begleiterinnen in der Kramerzunft, dem Fuggerbau und hier im Fuggergarten mit wichtigem historischem Wissen und Aktualitätsbezug. © Tom Otto

Memmingen - Edi Güttler, Memminger Fischerkönig von 1992, begründete Mitte der 1990-er Jahre das alljährliche Treffen der ehemaligen Fischerkönige: Seither verabreden sich die „edlen Männer“ immer acht Tage vor dem eigentlichen Fischertagsfest. Beim Treffen vom vergangenen Freitag gab Güttler bekannt, dass er seine Tätigkeit aufgeben wird.

Immerhin ist es auch einiges an Arbeit, das Fischerkönigstreffen vorzubereiten: 27 Mal organisierte er Jahr für Jahr für seine Königskollegen eine kleine Tour durch die Geschichte Memmingens. Heuer hatte er die Heimatpflegerin Sabine Streck zum Thema der „12 Bauernartikel“ in Memmingen engagiert. Die Runde begann mit einer kurzen Besichtigung des Kramerzunft-Hauses, Ausgangspunkt des Aufbegehrens der Bauern im Jahr 1525. Sabine Streck gab dabei einige „Schmankerl“ aus den Sphären des Denkmalschutzes in den 1960-er Jahren zum Besten, als die Münchner Denkmalschützer zunächst einmal “keine Zeit“ hatten wegen der Restaurierung der Kramerzunft nach Memmingen zu kommen. Die Folge davon war unter anderem, dass einige sicher erhaltenswerte Gegenstände und Bauteile nicht beachtet wurden und „unter die Räder“ kamen. Immerhin sei es aber noch gelungen, die schöne Holzdecke des Versammlungsraumes zu würdigen und zu erhalten.

„12 Bauernartikel“ als Thema

Auf der weiteren Tour durch den Fuggergarten und im Fuggerbau am Schweizerberg erfuhren die ehemaligen Fischerkönige dann mehr über die Umstände und das Zustandekommen des bäuerlichen Aufbegehrens 1525. Die etwa 50 Männer, die die „12 Artikel“ beschlossen und aufsetzten, konnten gar nicht schreiben und lesen und hatten Unterstützung vor allem in dem studierten Handwerker Sebastian Lotzer. Er schrieb die Forderungen nicht nur nieder, sondern sorgte durch einen Druck von 25.000 Flugschriften für eine rasche Verbreitung unter der lesefähigen Bevölkerung Schwabens und darüber hinaus. Für die „Geistige“ Unterstützung sorgte der zur damaligen Zeit in der Prädikatur der Sankt Andreas Kirche beschäftigte ehemalige Schweizer Schulmeister Christoph Schappeler. In seinen Predigten klagte er stets die Ungerechtigkeiten durch die Herrschaft an und wies auf die unhaltbaren sozialen Umstände hin, alles immer mit Bibelzitaten gut abgesichert. Das hatte ihm dann auch den Titel „Anführer“ der Bauern während deren Aufstandes gebracht, obwohl er keinen direkten Kontakt zu den Aufständischen hatte.

„Edle Gesellschaft“ im historischen Gasthaus

Derart gefüttert mit historischem Wissen wurden die ehemaligen Fischerkönige von den „Trommlerbuben“ zum traditionellen Hock ins Weinhaus Löwen am Schrannenplatz begleitet. Dort erfuhren die Gäste, dass von den 38 noch lebenden ehemaligen Fischerkönigen immerhin 32 anwesend waren. Im kommenden Jahr wird dann Manfred Wolters, der Fischerkönig von 2012 die Nachfolge von Edi Güttler antreten und die „edle Gesellschaft“ im Löwen begrüßen. Michael Geiger, Pressesprecher des Fischertagsvereins, brachte den Stolz der „Ehemaligen“ mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: „Etwas edleres als Fischerkönig kann man in Memmingen nicht werden!“

Ach ja: Das „Frauenthema“ war keines. Sowohl beim Fischerkönigstreffen waren etliche Frauen dabei und sogar bei den „Trommlerbuben“ sind mittlerweile einige Mädchen dabei.