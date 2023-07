Fischertag 2023 in Memmingen: „Christof I., der Valentin“ zum neuen Fischerkönig gekrönt

Von: Michaela Breuninger

Teilen

Den (Fischer-)Königsthron bestiegen: Christof Heuß erwischte beim Fischertag 2023 mit seinem Bären die Königsforelle und wurde beim Krönungsfrühschoppen im Stadion zum Fischerkönig „Christof I., der Valentin“ gekrönt. © Rainer Becker

Memmingen – Nach dem spektakulären Abgang des amtierenden Fischerkönigs „Luca I., der Frische“ (Luca Wassermann) wurde am Fischertag (22. Juli 2023) sein Nachfolger auf den Birkenthron gesetzt. Es ist „Christof I., der Valentin“ (Christof Heuß). 2.270 Gramm wog die Königsforelle in seinem Bären, die ihn berechtigte, beim Krönungsfrühschoppen in der Stadionhalle in Amt und Würden gehoben zu werden.



Eine riesige Menschenmenge verfolgte und beklatsche das wohl größte Spektakel der Stadt, das alljährlich veranstaltet wird und als Höhepunkt der Memminger Feste bezeichnet werden kann. Der Fischertag mit seinen einzelnen Darbietungen fasziniert erfahrungsgemäß nicht nur die Memminger Bürgerschaft; Besucher kommen oft von weit her, um dieses jahrhundertealte Traditionsfest wenigstens einmal mitzuerleben.



Fischertagsvorabend 2023 in Memmingen Fotostrecke ansehen

Und sie wurden auch in diesem Jahr nicht enttäuscht: Los ging es bereits am Fischertagsvorabend mit dem Ausrufen des Fischertags durch den Büttel (Gottfried Voigt) und die Stadtgarde auf dem Marktplatz, eingeleitet von den Trommlerbuben und der Jugendkapelle, die durch die Stadt zogen. Dem folgte die Fischertagsserenade der Städtischen Sing- und Musikschule im Kreuzherrnsaal und das Platzkonzert der Musikkapelle Memmingerberg, abgeschlossen vom Ruf des durch die Altstadt ziehenden Nachtwächters.



Mit dem Weckruf der Musikkapellen am darauffolgenden Morgen ging es weiter. Nach Einzug der Fischer am Schrannenplatz erklang sodann, weit hörbar, wieder der Fischerspruch von Oberfischer Jürgen Kolb, der lautstark seine humorvoll verkleideten Empfindlichkeiten ins Volk schmetterte. Auch Oberbürgermeister Jan Rothenbacher bekam einige fröhliche Spitzen mit auf den Weg.



Fischertag 2023 in Memmingen Fotostrecke ansehen

Punkt acht Uhr, mit dem Paukenschlag als Startsignal, „juckten“ die erwartungsfreudigen Fischer (und eine Fischerin) mit ihren Bären, unter fröhlichem Gejohle ihres markerschütternden „Schmotz, Schmotz, Dreck auf Dreck, Schellakönig wiaschte Sau“, in den Bach und versuchten, den größten Fisch zu fangen und den helfenden Kübelesträgern zur vorübergehenden Aufbewahrung zu überlassen. An der Waage vor der Großzunft wurde der Fang zum Wiegen abgegeben und schließlich die Königsforelle ermittelt. Diese war im Bären von Christof Heuß gelandet und brachte 2.270 Gramm auf die Waage. Die zweitschwerste Forelle (2.180 Gramm) wurde von Gerhard Weber erwischt und den dritten Platz sicherte sich mit seiner 2.030 Gramm schweren Forelle Simon von Preißinger. Insgesamt waren am Memminger Fischertag 1.180 aktive Fischer in den Stadtbach „nei gjuckt“ – 30 mehr als im vergangenen Jahr.

Beim folgenden Krönungsfrühschoppen wurde anschließend das Ergebnis offiziell bekannt gegeben und der neue Fischerkönig inthronisiert. Doch zuerst musste der amtierende Herrscher abdanken. Mit einer Wegzehrung ausgestattet wurde der amtierende Monarch „unsanft und mit Fußtritten“ aus seinem Amt gejagt, um den Königsthron für seinen Nachfolger freizumachen. Auf einer Sänfte getragen und begleitet von Marschmusik nahm schließlich der neue Fischerkönig, Christof Heuß – nun bekannt als „Christof I., der Valentin“ – auf dem Birkenthron Platz, um die Huldigungen seiner Untergebenen zu genießen und seine (einjährige) Regentschaft zu beginnen. Am Abend zog der frisch gekrönte Fischerkönig durch die Straßen der Altstadt. Mit in seinem Gefolge waren zahlreiche Gruppen des Fischertagsvereins und für musikalische Begleitung sorgten mehrere Musikkapellen. Den musikalischen Ausklang auf dem Marktplatz übernahm erneut die Stadtkapelle Memmingen.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!