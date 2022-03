Flughafen Memmingen als Drehscheibe für Ukraine-Flüchtlinge

Von: Michaela Breuninger

Der Allgäu Airport könnte zur Drehscheibe für Ukraine-Flüchtlinge zu werden. Die Fluggesellschaft Wizz Air hat am Mittwoch 100.000 kostenlose Tickets für Ukrainer in Aussicht gestellt. © Archivfoto: Allgäu Airport

Memmingerberg - Der Flughafen Memmingen bereitet sich darauf vor, Drehscheibe für Ukraine-Flüchtlinge zu werden. Denn die Fluggesellschaft Wizz Air hat am Mittwoch 100.000 kostenlose Tickets für Ukrainer in Aussicht gestellt, die über die Nachbarländer ausfliegen möchten. Zwischen Rumänien und Memmingen gibt es zur Zeit sieben Strecken, die so genützt werden könnten.

„Das Angebot unseres Airline-Partners, Ukraine-Flüchtlingen 100.000 Tickets kostenlos zur Verfügung zu stellen, werden wir nach Kräften unterstützen“, erläutert Airport Geschäftsführer Ralf Schmid. Im Besonderen sind die Flüge aus Suceava und Iaşi mit ihrer Nähe zur ukrainischen Grenze hierfür geeignet. Der Flughafen Memmingen könnte dabei zu einer Drehscheibe in Süddeutschland werden. Denn zum einen können Flüchtlinge die sieben rumänischen Strecken nach Memmingen nutzen. Zum anderen bietet die Airline aber auch jenen Betroffenen, die ab Memmingen mit Wizz Air zu einem anderen europäischen Ziel reisen möchten, Sondertarife zum Preis von 29,99 Euro an.

100.000 freie Sitzplätze und die Spezialtarife

Ukrainische Flüchtlinge können, so teilte Wizz Air mit, diese Flüge unter https://wizzair.com/#/rescue buchen. Die 100.000 freien Sitzplätze und die Spezialtarife stehen den ganzen März über zur Verfügung. Reisende müssen bei der Buchung ihren ukrainischen Reisepass oder Personalausweis angeben und diesen später beim Check-in vorlegen.

Krisenstab der Stadt Memmingen koordiniert Hilfe für ukrainische Partnerstadt Tschernihiw

Für die Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge vor Ort hat die Stadt Memmingen einen Krisenstab eingerichtet. Er kümmert sich auch um die Koordination der Hilfe für die ukrainische Partnerstadt Tschernihiw.

Tschernihiw-Spendenkonto Memminger Bürgerinnen und Bürger, die die Menschen in der Partnerstadt Tschernihiw unterstützen wollen, können dies mit einer Spende auf das Konto „Memmingen hilft“ tun. Das Konto ist bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee eingerichtet und hat die Bankverbindung: IBAN: DE 88 7315 0000 0010 5447 24, BIC: BYLA DEM1 MLM.

(MK)



