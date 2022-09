„Ein Meilenstein der Erkheimer Flurneuordnung“

Teilen

Zum Abschluss der baulichen Maßnahmen im Rahmen der laufenden Flurneuordnung Erkheim II wurde im Wasenmoos ein neues Feldkreuz aufgestellt. © Josef Rampp

Erkheim - Im Erkheimer Wasenmoos wurde am vergangenen Samstag (24.9.2022) ein neues Feldkreuz gesegnet, das zum Abschluss der baulichen Maßnahmen im Rahmen der noch laufenden Flurneuordnung Erkheim II aufgestellt wurde.

Die vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben begleitete und geförderte Flurneuordnung zielt darauf ab, das Wasenmoos zu renaturieren: „In Hinblick auf die biologische Vielfalt und den Klimaschutz eine Aufgabe, die aktueller nicht sein könnte“, wie Christian Kreye, Leiter des Amtes, beim Festakt betonte.

Eine wichtige Voraussetzung für die Realisierung des Projektes war die Neuordnung der Flurstücke. Die Teilnehmergemeinschaft Erkheim II und der Markt Erkheim erwarben oder tauschten alle zum Erhalt des Wasenmooses notwendigen und bedeutenden Flächen. Die Marktgemeinde wurde dadurch Eigentümer einer Gesamtfläche von 16,5 Hektar. Dabei handelt es sich um die Kernzone und um eine bedeutsame Pufferzone um das Moos, die in öffentliches Eigentum überführt und damit für eine Renaturierung gesichert werden konnten. Ein wichtiges Ziel der noch andauernden Flurneuordnung war damit erreicht. Im vergangenen Jahr wurde ein Wirtschaftsweg ausgebaut und eine Überfahrt über den Haselbach geschaffen, was die Pflege der Moosflächen möglich macht. Anfang dieses Jahres wurde der Haselbach in einem Teilstück ökologisch ausgebaut. Die baulichen Maßnahmen im Zuge der Flurneuordnung sind damit abgeschlossen.

Auf einem Weg, der im Zuge der Flurneuordnung Erkheim II gebaut wurde, verläuft auch der Erkheimer „Glücksbaum-Pfad“, einer der Allgäuer „Glückswege“. Der rund neun Kilometer lange Rundweg führt unter anderem ins Wasenmoos - ein ehemaliges Niedermoor von besonderem ökologischem Wert und mit einer Fläche von zehn Hektar eines der großflächigsten Moore im Unterallgäu. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde auch Erkheims Altbürgermeister Ignaz Heinle, der das Wasenmoosprojekt anstieß, die Ehrenbürgerwürde verliehen.

(MK)

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!