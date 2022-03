Memmingen: Durch Ehrenamt in andere Welten hineinschnuppern

Auf dem Foto (von links) Vincent, Paul, Ben und Thomas von der Fußballmannschaft Team „Bananenflanke“. © Privat

Memmingen - Bereits über 3.500 Freiwillige konnte Schaffenslust im Rahmen von Projekten gezielt für ein Ehrenamt gewinnen. Nadia Hofmaier ist eine von weiteren 800 Freiwilligen, die sich bislang auf der Suche nach einem Ehrenamt bei der Freiwilligenagentur Schaffenslust beraten ließ.

In einem Gespräch werden Erwartungen an das freiwillige Engagement sowie die jeweiligen zeitlichen und inhaltlichen Präferenzen sondiert und dann mit den vorhandenen Engagementmöglichkeiten so gut wie möglich zusammen gebracht. Dabei ist die Vermittlung von Nadia Hofmaier zur Bananenflanke Memmingen ein Beispiel für ein gelungenes Matching. Zusammen mit 20 anderen Standorten deutschlandweit existiert das Team Bananenflanke Memmingen e.V. unter dem Motto „Fußball kennt keine Grenzen“ und bringt Jungen und Mädchen mit geistiger oder mehrfacher Beeinträchtigung beim Fußballspielen zusammen. Die Kinder erfahren dabei positive Erfolgserlebnisse und können so ein gesundes Selbstbewusstsein aufbauen.

Nadia Hofmaier hatte zwar bis dato noch keine Berührungspunkte mit Kindern mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung, wollte sich den Verein jedoch ansehen. „Bei Schaffenslust habe ich von der Fußballmannschaft „Bananenflanke“ erfahren. Es hat keine fünf Minuten gedauert, da war es schon um mich geschehen. Ich wurde so toll von den Menschen mit Behinderung, deren Familien und den Betreuenden aufgenommen, dass ich mir sofort ein Paar Turnschuhe gekauft habe. Das Engagement ist eine absolute Bereicherung“, berichtet begeistert Nadia Hofmaier. Nun ist sie bereits seit Oktober 2018 fester Bestandteil der Bananenflanke.

2016 wurde die Bananenflanke in Memmingen von Jo Dollinger, Frank Wiblishauser und dem Round Table 34 ins Leben gerufen. „Die Bananenflanke Memmingen hat sich mittlerweile zu einem tollen Team mit leidenschaftlichen Mitgliedern entwickelt“, erzählt der 1. Vorsitzende, Christian Ferschl. „Bei uns ist ‚Team‘ zu Recht ein Bestandteil unseres Vereinsnamens. Aktuell zählen wir 20 motivierte Spieler/innen zwischen 7 und 23 Jahren. Wir suchen noch zwei Betreuer/innen, die unsere drei Trainer und drei Betreuerinnen beim Fußballtraining freitags von 15 bis 16:30 Uhr und bei den Spieltagen unterstützen. Sie sollten neben der Freude am Teamsport, viel Geduld, ein großes Herz und eine Menge Empathie haben“.

(MK)

