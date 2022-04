Frickenhausen ist Vielfaltsmeister

Teilen

Kreisvorsitzender Alwin Lichtensteiger (von links) ehrte die Vielfaltsmeister aus Frickenhausen um Christof Wegner, Monika Zaloha, Angela Mehling und Bürgermeister Reiner Rössle. Dazu gratulierte auch Kreisfachberater Markus Orf. © Christian Illner

Lachen/Herbishofen - In der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Unterallgäu e.V. konnten der Vorsitzende Alwin Lichtensteiger und Geschäftsführer Markus Orf den Unterallgäuer Kreissieger der Vielfaltsmeisterschaft, den Gartenbauverein Frickenhausen, ehren.

Der Bürgermeister der Gemeinde Lauben, Reiner Rössle, stellte kurz die Gemeinde Lauben und insbesondere den Ortsteil Frickenhausen vor. Mehr als jeder vierte Bewohner des Dorfes sei Mitglied im Gartenbauverein. Gärtnermeister und Motivator Christof Wegner zeigte in einer eindrucksvollen Präsentation, was Frickenhausen zum Vielfaltsmeister macht. Dazu zählten neben den aktiven und kreativen Menschen natürlich auch die Projekte, die dort in den vergangenen Jahren erdacht, durchdiskutiert und schließlich verwirklicht wurden. Von der Wertschätzung und Liebe zu bestehenden alten Gebäuden, die zielgerichtet und für das Dorf passend einer neuen Nutzung zugeführt werden. Von einem Jugendgarten des Gartenbauvereins, in dem Kinder und Jugendliche Gemüse selbst anbauen, hegen und pflegen und dadurch wissen, welches Gemüse wie wächst. Von einem Mehrgenerationenplatz, in dem sich die ganze Dorfgemeinschaft treffen kann, um zu spielen, gemeinsam Lebensmittel und Vielfalt anzubauen, etwas über Natur und die Kreisläufe zu erfahren, sich an einer Blumenwiese zu erfreuen, zu beobachten und schließlich auch zu feiern.



Der Vorsitzende Alwin Lichtensteiger betonte, dass es das Ziel des Kreisverbandes sei, Kinder und Jugendliche für die Natur zu begeistern, zu motivieren und zu sensibilisieren. Dies trage nicht nur zu einer positiven Entwicklung der Ortsvereine, sondern auch zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Die neue Jugendreferentin Inge Muth lud alle Kinder- und Jugendgruppenleiter-/innen der Ortsvereine zu einer erstmalig stattfindenden Fortbildung auf Kreisebene ein.



Der Kassier Christian Illner konnte von einer positiven Kassenlage berichten und die Vereine mit den größten Mitgliederzuwächsen im vergangenen Jahr auszeichnen. Den größten Zuwachs verzeichnete der Obst- und Gartenbauverein Benningen mit sieben neuen Mitgliedern.



Kreisfachberater Markus Orf dankte im Namen des Landkreises den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, die sich an der Pflege und den Einsätzen im Kreislehrgarten Bad Grönenbach beteiligen.



Er kündigte an, dass am 26. Juni beim „Tag der offenen Gartentür“, der in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt leider entfallen musste, in diesem Jahr elf Unterallgäuer Gärten für die Öffentlichkeit öffnen werden. (MK)