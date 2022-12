Sarglose Bestattung ab 2023 in Memmingen möglich

Ab 1. Januar 2023 ist auf den städtischen Friedhöfen auch eine sarglose Bestattung aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen zulässig. © MK-Archiv

Memmingen - Die Friedhofssatzung der Stadt Memmingen wurde durch einen einstimmigen Beschluss des Stadtrats in der Plenumssitzung vom 12. Dezember neu erlassen. Ab 1. Januar 2023 ist auf den städtischen Friedhöfen auch eine sarglose Bestattung aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen zulässig.

Bislang, so heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadt, bestand Sargpflicht - seit einer gesetzlichen Änderung können Kommunen jedoch eine Bestattung ohne Sarg zulassen. In Memmingen sind nun auch Erdbestattungen in einem Tuch möglich.

Weiteres Thema im Plenum war der Gestaltungsbeirat, der seit 2020 fünf Mal im Jahr tagt. Er wurde durch den Stadtrat zunächst befristet auf drei Jahre eingerichtet. In der Sitzung stimmte der Stadtrat einstimmig dafür, den Gestaltungsbeirat dauerhaft einzurichten. Dieser unterstützt als unabhängiges Sachverständigengremium den Stadtrat sowie die Bauherrschaft und deren Planer. „Er hat die Aufgabe, die ihm vorgelegten Vorhaben im Hinblick auf städtebauliche, architektonische und gestalterische Qualitäten zu überprüfen und zu beurteilen. Ziel ist zur Verbesserung des Stadtbildes beizutragen, die architektonische und städtebauliche Qualität auf einem hohen Standard zu sichern sowie Fehlentwicklungen zu verhindern“, heißt es in der Meldung. Der Beirat sei ein Forum, in dem Baukultur öffentlich diskutiert werden soll. Er soll „Bewusstseinsbildung für anspruchsvollen Städtebau und Architektur bei Politik, Öffentlichkeit, Verwaltung, Architekten- und Bauherrschaft stärken und die Voraussetzung für ein lebenswertes bauliches Umfeld in Memmingen unterstützen“. Eine möglichst frühzeitige Begutachtung durch den Gestaltungsbeirat trage zur Planungssicherheit während der Entwicklungs- und Planungsphase von Projekten beitragen. Der Beirat hat eine rein beratende Funktion. Er ist kein Entscheidungsorgan.

Bislang wurden im Gestaltungsbeirat insgesamt 40 Bauprojekte beziehungsweise Planungen in öffentlichen Sitzungen vorgestellt, besprochen und beurteilt. Auch die Ausformulierung städtebaulicher Rahmenbedingungen zu Wettbewerben, wie beim Grenzhofareal oder Nachverdichtungsuntersuchungen im Memminger Westen wurden vom Gremium fachlich begleitet.

(MK)

