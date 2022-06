LTS blickt positiv auf die neue Spielzeit: Zweckverbandsversammlung stimmt Haushalt zu

Von: Rainer Becker

Das Landestheater Schwaben hat für die neue Spielzeit ein vielfältiges Programm zusammengestellt. © MK-Archiv Breuninger

Memmingen - In der Versammlung des Zweckverbandes des Landestheaters Schwaben wurde ausführlich über die Einnahmen und Ausgaben des LTS debattiert. Insgesamt kann das Theater trotz der Corona-Krise positiv auf die neue Spielzeit blicken.

Wenn das LTS tatsächlich alle beantragten Gelder aus Bund, Ländern und Stadt erwarten darf, und davon gehen alle Beteiligten aus, können sich alle Theaterbegeisterten auf eine spannende neue Spielzeit freuen. Dem neuen Haushaltsplan wurde einstimmig zugestimmt.



Neue Intendanz im LTS



Wie berichtet, wechselt die Intendantin Kathrin Mädler nach sechs erfolgreichen Jahren an das Theater Oberhausen. Die künstlerische Leitung des LTS übernehmen ab der kommenden Spielzeit Christine Hofer und Alexander May. Beim Theaterfest am 29. September wird die neue Leitung mit dem teilweise neuen Ensemble vorgestellt.

Die neuen Intendanten haben im Rahmen der Zweckverbandsversammlung unter der Leitung von Oberbürgermeister Manfred Schilder auch ihr neues Programm für die Spielzeit 2022/2023 vorgestellt. Der neue Spielplan unter dem Motto „Andere Menschen fühlen“ ist schon recht ambitioniert und verspricht eine unterhaltsame Spielzeit. Das Motto „Andere Menschen fühlen“ steht für die Bereitschaft, anderen Lebenswelten offen zu begegnen. Dies sei vor dem Hintergrund der Klimakrise, der Corona-Krise und dem Ukrainekrieg besonders schwierig. Man sollte in der Lage sein, sich selbst zu positionieren. Dies sei der Hintergrund des Mottos „Andere Menschen fühlen“.



Angesichts der vielen und vielfältigen Projekte der Intendanten empfiehlt sich ein ausgiebiger Blick auf den neuen Spielplan des Landestheater Schwaben. Und wie Oberbürgermeister Manfred Schilder sagte: „Ich empfehle dringend, sich einmal das Junge Theater anzusehen“.



