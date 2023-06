Fußball: Der FC Memmingen ist zurück in der Regionalliga Bayern

Jubel bei den Fans: Der FCM hat den Aufstieg in die Regionalliga Bayern geschafft. © Olaf Schulze

Ansbach/Memmingen – Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den Regionalliga-Fünfzehnten, die SpVgg Ansbach, am letzten Dienstag zuhause hat der FC Memmingen das entscheidende Rückspiel in Ansbach mit 1:3 gewonnen und kehrt damit nach nur einjähriger Abwesenheit wieder in die Regionalliga Bayern zurück.

Wie bereits im Hinspiel in Memmingen nahm der Regionalligist von Beginn an das Heft in die Hand und kam in der ersten Viertelstunde zu einigen guten Torgelegenheiten. So scheiterten die Gastgeber bereits in der Anfangsphase zwei Mal an FCM-Keeper Werdich und nach 12 Minuten verfehlte ein weiterer Ansbacher Versuch das Ziel nur knapp. Nachdem Pascal Maier bei der ersten Memminger Offensivaktion des Spiels noch in der Ansbacher Abwehr hängen blieb, erzielte er eine Minute später nach schönem Zuspiel von Dominik Stroh-Engel den Memminger Führungstreffer (21.). Sieben Minuten später konnte Ansbach nach einem Konter durch Lukas Schmidt ausgleichen (28.). Es entwickelte sich nun eine ausgeglichene Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die erneute Memminger Führung fiel zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff durch Nikolai Trkulja, der den Ball nach einem Memminger Eckball aus dem Gewühle heraus aus kurzer Distanz über die Linie drückte (43.).

In der zweiten Spielhälfte kam der FCM aus einer stabilen Defensive heraus zusehends besser in die Partie und erarbeitete sich gute Möglichkeiten. Mit fortschreitender Spieldauer war Ansbach angesichts des bestehenden Rückstands jedoch bemüht, das Spiel zu drehen und dem FCM boten sich immer wieder Gelegenheiten zu Kontern. Nachdem dabei ein Versuch von Pascal Maier noch nicht von Erfolg gekrönt war (67.), schloss „Youngster“ Tiziano Mulas einen erneut von Stroh – Engel eingeleiteten Angriff nach Vorlage von Pascal Maier mit einem Schuss in den Winkel zum 1:3 für die Allgäuer ab (76.). In der Schlussphase war Ansbach weiterhin bemüht und scheiterte mit einem Freistoß von Lukas Schmid an Keeper Werdich (85) , während der FCM weiterhin auf Konter lauerte. Nach fünfminütiger Nachspielzeit durfte sich der FCM nach einem umkämpften und guten Spiel vor 2.600 Zuschauern, darunter auch BFV-Präsident Dr. Christoph Kern, über einen verdienten Sieg und damit über den sofortigen Wiederaufstieg in die Regionalliga Bayern freuen.

Nachdem auch den C-Junioren des FCM der Aufstieg in die Regionalliga und damit in die höchstmögliche Liga dieser Altersklasse gelungen ist und die Fertigstellung des neu erbauten, 6,7 Millionen Euro teuren Multifunktionsgebäudes unmittelbar bevorsteht, geht mit diesem gewonnenen Aufstiegsspiel für den Allgäuer Traditionsclub die vielleicht erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte zu Ende. Bereits am 9. Juli erwartet die Fußballfans aus dem Allgäu das erste Highlight der neuen Saison, wenn an diesem Tag der Drittligist TSV 1860 München zum Freundschaftsspiel ins Memminger Stadion Am e-con ArenaPark kommt, das vor zwei Jahren während der Pandemie als Ersatz für das ausgefallene Pokalspiel vereinbart worden war. Ein „Tag der offenen Tür“ des neuen Multifunktionsgebäudes ist spätestens für September 2023 geplant.

Da sich die SpVgg Unterhaching (Meister Regionalliga Süd) in der Relegation gegen den FC Energie Cottbus (Meister Regionalliga Nordost) mit zwei Siegen (1:2 bzw. 2:0) durchgesetzt hat und damit in die Dritte Liga aufsteigt, bleibt auch die SpVgg Ansbach in der Regionalliga, während der Gegner des FCM aus der ersten Relegationsrunde, der VFB Eichstätt trotz des 0:1-Sieges in Memmingen aufgrund der der deutlichen 1:4-Heimniederlage im Rückspiel den Gang in die Bayernliga antreten muss.

Georg Piel

