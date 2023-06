Fußballnachwuchs: FCM U15 steigt in die Regionalliga auf

In die höchste Liga dieser Altersstufe aufgestiegen: Nach dem 2:0-Heimsieg gegen die SpVgg Landshut war beim FCM-Nachwuchs (U15) Jubel angesagt. © Siegfried Rebhan

Memmingen – Was die Bayernligamannschaft des FCM am heutigen Abend (2. Juni 2023) noch vor sich hat, ist der U15 mit ihren Trainern Thomas Prestele, Thomas Neudecker, Philipp Schwenk und Noah Kufner bereits gelungen: Nach dem souveränen Gewinn der Meisterschaft in der Bayernliga West und einem 1:1 bei der DJK Don Bosco Bamberg (Meister Bayernliga Nord) sowie einem 2:0 Heimsieg gegen die SpVgg Landshut (Meister Bayernliga Ost) in den beiden Relegationsspielen steigt der FCM-Nachwuchs in die Regionalliga und damit in die höchste Liga dieser Altersstufe auf.

Gespannt verfolgten die Memminger Nachwuchskicker mit ihren Betreuern das entscheidende Relegationsspiel zwischen Bamberg und der gastgebenden SpVgg Landshut live vor Ort. Als durch den 3:2-Sieg der Landshuter gegen Bamberg der Aufstieg der FCM-Jungs besiegelt war, kannte der Jubel im Memminger Lager keine Grenzen. Nun geht es in der nächsten Saison für den Nachwuchs des FCM in der Regionalliga gegen die Mannschaften aus den Profi-Nachwuchs-Leistungszentren FC Bayern München, SpVgg Greuther Fürth, 1.FC Nürnberg, Jahn Regensburg und TSV 1860 München.

von Georg Piel

