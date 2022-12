Gas-Sparte zieht Stadtwerke Memmingen tief in die roten Zahlen

Von: Tom Otto

Noch vor dem Ukrainekrieg und den Sanktionen gegen Russland ließen die Preisturbulenzen beim Gas die Stadtwerke tief in die Verlustzone fallen. © Tom Otto

Memmingen - Peter Domaschke, Leiter der Stadtwerke Memmingen, sollte Recht behalten, als er vergangenes Jahr die Stadtwerke-Bilanz von 2020 vorstellte. Damals prognostizierte er, dass die Gewinnabführung aus 2020 die wohl letzte große Zahlung an die Stadt gewesen sei, weil das Jahr 2021 sehr schwierig werde. Am vergangenen Montag legte er dem Stadtrats-Plenum den Jahresabschluss für 2021 vor, der tatsächlich einen Verlust von gut 3,5 Millionen Euro ausweist.

Vor allem die Gas-Sparte mit einem Verlust von 3,3 Millionen Euro und die Parkhäuser mit einem Defizit von fast 700.000 Euro führten zu dem schlechtesten Ergebnis der Stadtwerke seit Jahrzehnten. Der wirtschaftliche Erfolg der Sparte Wasser ist gegenüber dem Vorjahr mit 728.000 Euro deutlich verbessert. In der Sparte Photovoltaik/Wärmeversorgung ist der wirtschaftliche Erfolg mit 12.000 Euro gleich geblieben.

Preisturbulenzen gab es schon vor dem Ukrainekrieg

Obwohl der Gasabsatz witterungsbedingt gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, haben die Preisentwicklungen an den Märkten noch vor den Sanktionen gegenüber russischen Gaslieferungen zu einem Verlust geführt. Von rund 2 Ct/kWh im Februar 2021 stieg der Preis auf rund 30 Ct/kWh im Dezember 2021, hat sich also in etwa verfünfzehnfacht. Die Stadtwerke mussten in vier Schritten den Preis anpassen. Da die Gastarife jedoch einer strengen Reglementierung unterliegen, waren kurzfristige Preisanpassungen nicht möglich. Darüber hinaus müssen Preisanpassungen sechs Wochen vor Inkrafttreten schriftlich angekündigt werden. Während der Preisturbulenzen im zweiten Halbjahr 2021 sowie im ersten Halbjahr 2022 entstand so bereits ein Verlust von rund 1,5 Millionen Euro. Diese Probleme betreffen nicht nur die Stadtwerke Memmingen, sondern haben deutschlandweit zu Verlusten und Existenz bedrohenden Situationen für Gaslieferanten geführt. Dazu gehörten beispielsweise das Unternehmen „Uniper“, bei dem der Bund eingestiegen ist, als auch die Stadtwerke Leipzig, die nur durch einen städtischen Zuschuss in Millionenhöhe vor dem Konkurs gerettet werden konnten. Die Stadtwerke Memmingen arbeiten seit diesem Mai wieder kostendeckend und waren durch die früheren Rücklagen auch nicht in ihrer Existenz gefährdet.

Memminger Parkhäuser sind defizitär

Die Parkhäuser litten in 2021 noch unter den Folgen der Coronamaßnahmen: Die Anzahl der Kurzparker ging um weitere 35.000 gegenüber dem Vorjahr zurück. Der hohe Verlust ist jedoch ausschließlich auf eine Steuernachzahlung für Vorjahre zurückzuführen. Im laufenden Jahr 2022 wird ein deutlich positives Ergebnis erwirtschaftet, so Domaschke. In der Betriebssparte „Wasser“ konnte das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr aufgrund geringerer Instandhaltungskosten und der erfolgreichen Betreuung von Gemeinden im Umland verbessert werden.

Der 3. Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger kündigte eine strategische Neuausrichtung der Stadtwerke für die Zukunft an. Aus dem einstigen Gasversorger solle wegen der Abkehr von fossilen Energieträgern künftig ein Wärmeversorger werden. Der Stadtrat stimmte der Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses der Stadtwerke einstimmig zu.

