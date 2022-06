Gehtraining für kleine Patienten: Klinikum Memmingen erhält zwei Therapiegeräte für Kinder und Jugendliche

Patientin Luisa Müller, Physiotherapeut Joachim Borghoff, Vorsitzender des Fördervereins Prof. Dr. Rainer Burghard, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Prof. Dr. David Frommhold und Oberärztin Cordula Henrichs (von links). Foto: Elke Schopf Patientin Luisa Müller, Physiotherapeut Joachim Borghoff, Vorsitzender des Fördervereins Prof. Dr. Rainer Burghard, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Prof. Dr. David Frommhold und Oberärztin Cordula Henrichs (von links). © Elke Schopf

Memmingen - Die achtjährige Luisa trainiert fleißig mit dem „LiteGait®“, um das Laufen besser zu erlernen. Sie ist hoch motiviert und kämpft sich tapfer durch die anstrengende Trainingseinheit. Am Ende der halben Stunde Gangschule läuft sie mit dem Gurtsystem ohne das Laufband kreuz und quer durch die Gymnastikhalle.

Luisa ist von Geburt an querschnittgelähmt und kann daher nicht ohne Hilfsmittel gehen. Sie bewegt sich hauptsächlich im Rollstuhl fort, kann aber bereits kleinere Strecken mit Hilfe ihrer Unterarmgehstützen bewältigen. Das Gehtraining hilft ihr, damit sie immer längere Strecken gehen kann und sicherer wird.



Das „LiteGait®“ ist ein Trainingsgerät für das Gehtraining bei Kindern und Jugendlichen. Es sorgt für sichere Unterstützung und Gewichtsentlastung beim Gangtraining. Das Gehtraining erfolgt zum Beispiel mit dem „GaitKeeper®“ - einem speziellen Laufband - oder auf dem Boden. Weil durch das Gurtsystem Stürze verhindert werden fördert das Training die Sicherheit und das Selbstvertrauen der kleinen Patientinnen und Patienten. Das Laufband ist eine große Hilfe für die Physiotherapeuten bei der Diagnostik von Gangauffälligkeiten und unterstützt sie bei der optimalen Versorgung der Kinder mit Hilfsmitteln.



Gespendet wurden die Gang-Therapiegeräte der Physiotherapieabteilung für Kinder und Jugendliche im Sozialpädiatrischen Zentrum vom „Verein der Freunde und Förderer Klinikum Memmingen e.V.“. Der Verein möchte den Patienten des Klinikums Memmingen in der Behandlung an der Stelle helfen, wo die öffentliche Krankenhausfinanzierung in Zeiten knapper Mittel den Bedarf nicht optimal abdecken kann. Unterstützt wurden in der Vergangenheit unter anderem der Bau eines Balkons für die Palliativstation, die kindgerechte Ausstattung der Tagesklinik der Kinderklinik, Fernsehgeräte für die Dialysestation und die regelmäßige finanzielle Unterstützung der Arbeit des Klinischen Ethikkomitees (KEK). Damit dies auch künftig gut gelingen kann bittet der Verein weiterhin um Spenden. Der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Prof. Dr. David Frommhold und sein Team bedankten sich für die großzügige Spende.

