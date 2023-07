Gemeinde Aitrach ehrt fleißige Blutspender

Von: Olaf Schulze

Fleißige Blutspender: Eingerahmt von Herbert Reich (DRK-Bereitschaftsleiter) und Monika Eisele (DRK-Ortsvorsitzende) neben Bürgermeister Thomas Kellenberger die Gehrten Erwin Kiebler, Joachim Dobler, Martina Kutter, Detlef Sepp, Kar-Heinz Kober und Michael Riedle-Kober (v.links). © Olaf Schulze

Aitrach – Die Vorbildfunktion der Menschen, die immer wieder mehrmals Blut spenden, gelte es immer wieder zu loben, so Bürgermeister Thomas Kellenberger, der in einer kleinen Feier gemeinsam mit Monika Eisele die verdienten, mehrmaligen Spenderinnen und Spender der Illertalgemeinde mit Urkunden und goldenen Ehrennadeln mit Eichenkranz auszeichnete.

Diese alle zwei Jahre stattfindende Dankesveranstaltung wurde mit einem gemütlichen Zusammensein mit leckeren Essen und kühlen Getränken im Gasthaus Rössle gefeiert.

Gemeinde ehrt Blutspender - Projekte Solidarische Gemeinde Aitrach

Die uneigennützige Bereitschaft der Spender Blut zu spenden, passe zum Projekt „Solidarische Gemeinde Aitrach“, in dem zur Zeit mehrere Aktionen zur Förderung des Zusammenlebens der Menschen in der Illertalgemeinde intensiven Zuspruch finden, so der Gemeindechef.

Dabei rücke – aufgrund der voraussehbaren demografischen Verschiebung der Altersstruktur in Aitrach – die ältere Bevölkerung in den Schwerpunkt. Die Umsetzung des Projektes stoße auf breite Zustimmung in der wachsenden Bevölkerung, „allerdings fehlen uns die Jungen”, dies stelle sich teilweise auch in der Spendenbereitschaft dar.

Das sind die Geehrten

Geehrt wurden heuer fünf Männer und zwei Frauen: Joachim Dobler (für 75 Spenden), Erwin Kiebler, Michael RiedleKober, Karl-Heinz Kober und Detlef Sepp (für jeweils 50 Spenden) sowie Martina Kutter (für 10 Spenden). Nicht anwesend war Manuela Springer (50).

Bemerkenswert, all diese regelmäßigen Spenderinnen und Spendern engagieren sich auch in verschiedenen anderen Vereinen der Gemeinde Aitrach.