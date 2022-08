Gemeinsame Aktion der Memminger Kirchen

Teilen

Oberbürgermeister Manfred Schilder (rechts im Bild) unterstützt das Projekt „Hock di naa!“. Zum Start traf er sich mit den Trägern des Projekts (von links) Dr. Maria Weiland (Pfarreiengemeinschaft Memmingen), Christoph Schieder (Evangelisches Dekanat Memmingen) und Katja Gundel (Evangelische Jugend Memmingen). © Christian Dorn

Memmingen - Platz nehmen und miteinander eine nette Unterhaltung führen. Das war in der letzten Zeit nicht mehr so unkompliziert möglich. Da gab es die Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Maßnahmen. Und da gab es das Phänomen, dass Menschen sich lieber oder sogar nur noch mit Menschen unterhielten, die ähnliche Meinungen und Sichtweisen teilten. Die sozialen Netzwerke befeuerten diesen Trend noch.

Und auch wenn diese Entwicklung sicher nicht alle betrifft, regt sie doch zum Nachdenken darüber an, wie Menschen gut miteinander in Kontakt kommen können. Die evangelische und katholische Kirche in Memmingen hatten da eine Idee, die jetzt nach und nach umgesetzt wird. Gottesdienste und andere Veranstaltungen in Kirchen bringen Menschen zusammen. Gemeinschaft und Kontakt entsteht, wenn man sich nebeneinander auf die Kirchenbänke setzt. Könnte man da nicht Menschen auch außerhalb der Kirchengebäude zusammenbringen, wenn man Kirchenbänke im öffentlichen Raum aufstellt?

Die Idee war da, die Begeisterung dafür auch, die Umsetzung gestaltete sich durchaus aufwendig. Jugendgruppen, andere Teams und viele engagierte Menschen haben in den letzten Wochen außer Dienst gestellte Kirchenbänke aufbereitet und mit viel Phantasie bemalt. Ab Ende Juli werden diese nun nach und nach auf kirchlichem und öffentlichem Grund in der ganzen Stadt Memmingen aufgestellt. Unter dem Motto „Hock di naa – Eine Idee, die verbindet!“ laden die Bänke alle Bürgerinnen und Bürger und Gäste ein zum „Hoigata“. An den Bänken sind ab September kleine Schilder mit Gesprächsanregern angebracht, die über die erste Hürde hinweghelfen möchten. Und ist diese überwunden, lässt es sich munter drauf los „schwätza“. Vielleicht sogar zwischen Menschen, die sonst nie miteinander in Kontakt gekommen wären. Menschen dürfen sich hier interessiert und offen begegnen und andere Erfahrungen und Meinungen kennenlernen, ohne diese ausdiskutieren zu müssen. Dazu braucht es vor allem Achtung und Respekt füreinander. Mit diesen Haltungen lässt es sich bestens „mitanand hoigata“.

Aktuelle Informationen zu den Kirchenbänken sind zu finden auf der Homepage der Evangelische Jugend: www.ej-memmingen.de/hock-di-naa/. (MK)