1.591 Stunden freiwilliger Dienst: Buxheimer Feuerwehr blickt zurück

Das Foto zeigt von links: 1. Reihe: Wolfgang Schropp (Erster Kommandant), Tobias Grimm (20 Jahre), Norbert Gegler (30 Jahre), Jürgen Schnabel (Zweiter Kommandant) 2. Reihe: Florian Nobis (30 Jahre), Erster Bürgermeister Wolfgang Schmidt. © Privat

MM-Buxheim - In der diesjährigen Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Buxheim ließen Kommandant Wolfgang Schropp und Schriftführer Reinhold Schneider die letzten 14 Monate Revue passieren. Sie berichteten von 33 Einsätzen und insgesamt 29 Übungen.

Besonderen Wert konnte in diesem Jahr wieder auf die Aus- und Fortbildung gelegt werden. So besuchten elf Feuerwehrleute der Buxheimer Feuerwehr den Lehrgang „Truppmann“ und drei Kameradinnen und Kameraden den Lehrgang „Sprechfunker“. Jeweils zwei Feuerwehrleute absolvierten die Lehrgänge „Atemschutzgeräteträger“ und „Führungsassistent“ sowie ein Fahrsicherheitstraining. Ein Feuerwehrkamerad nahm an einer Gruppenführerausbildung teil. Nach zweijähriger Pause war es wieder möglich, dass jeweils zwei Gruppen die Leistungsprüfungen „Gruppe im Löscheinsatz“ und „Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“ ablegten. Damit leisteten die Frauen und Männer der Buxheimer Feuerwehr 927 freiwillige Übungs- und Ausbildungsstunden ab. Gemeinsam mit den Einsatzstunden ergaben sich insgesamt 1.591 Stunden freiwilliger Dienst für die Allgemeinheit.

Auch der Jugendwart Matthias Streck berichtete von 14 Übungen, die bei der Jugendfeuerwehr, der derzeit 15 Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren angehören, durchgeführt wurden. Besonders erfreulich sei der Neuzugang von fünf Jugendlichen im Alter von zwölf Jahren, so Streck. Höhepunkt der Jugendarbeit sei das in Fellheim gemeinsam mit weiteren Jugendfeuerwehren durchgeführte Zeltlager gewesen.

Besonders freuten sich Kommandant Schropp und Erster Bürgermeister Wolfgang Schmidt, der in seinem Grußwort lobende Worte für seine Ortsfeuerwehr fand, über die Neuaufnahme von sechs Frauen und Männern in den aktiven Dienst der Wehr. Aus der Jugendfeuerwehr, die vom Jugendwart Matthias Streck mit seinem Team hervorragend ausgebildet und betreut wird, wechselten Lena Assenheimer, Alicia Binzer, Noel Fürst, Maurice Schneider und Amelie Sill zum aktiven Dienst. Neu aufgenommen wurde Florian Waldhauser, Berufsfeuerwehrmann bei der Flughafenfeuerwehr München.

Die Glückwünsche und Dankesworte der Feuerwehr und des Ersten Bürgermeisters konnten Jörg Steinhage für 10 Jahre, Tobias Grimm für 20 Jahre sowie Norbert Gegler und Florian Nobis für 30 Jahre aktiven Dienst entgegennehmen.

Aufgrund der abgelegten Leistungsprüfungen und absolvierten Lehrgänge konnten Engelbert Abröll, Lena Assenheimer, Niklas Bohn, Sandu Dragos, Michael Litvinov, Patrick Machunze, Frank Parusel, Max Schmidt, Angelina Schnabel, Jörg Steinhage und Jan-Niklas Zedelmaier zu Feuerwehrfrauen und - männern befördert werden. Stephan Maier wurde zum Oberfeuerwehrmann und Benjamin Ludwig zum Oberlöschmeister ernannt.

Highlights im Vereinsleben der Wehr waren 2022 das Aufstellen des Maibaumes, ein Familienfest für alle Feuerwehrleute mit ihren Familien und der Start einer Gruppe von Feuerwehrkameraden beim Memminger Stadtlauf.

Den Abschluss der diesjährigen Generalversammlung bildete ein Vortrag des stellvertretenden Kommandanten Jürgen Schnabel zum Thema „Blackout“. Schnabel, der gemeinsam mit Kommandant Schropp auch auf Landkreisebene in dieser Angelegenheit in Arbeitskreisen mitarbeitet, beschrieb die Ursachen und Folgen eines Blackouts. Insbesondere ging der Referent dabei auf die Rolle der örtlichen Feuerwehr im Falle eines Blackouts ein.

