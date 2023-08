Generationenwechsel im Aitracher Gemeinderat

Von: Olaf Schulze

Generationenwechsel im Aitracher Gemeinderat: Auf Hartwig Hofherr folgt Markus Helfenstein. © Olaf Schulze

Aitrach – Das vorzeitige Ausscheiden von Ratsmitglied Hartwig Hofherr (82) aus Mooshausen führte zu einer Neubesetzung im Aitracher Gemeinderat. Nachrücker im Gremium ist der Aitracher Internetunternehmer Markus Helfenstein (48). Zum Abschied überreichte Bürgermeister Thomas Kellenberger einen Geschenkkorb und einen Blumenstrauß an das Ehepaar Hofherr und verwies in seiner Rede auf den wichtigen Grund, nach dem ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Gremium laut Gemeindeordnung vorliege: Wenn der Bürger anhaltend krank sei oder mehr als 62 Jahre alt ist.



Diese beiden Kriterien träfen auch auf ihn zu, bestätigte Hofherr in seiner Dankesrede, „Ich habe diesen Tag wahrlich nicht herbeigesehnt, aber körperlich und auch mental kann ich leider nicht mehr eine hundertprozentige Leistung bringen.“ Ein Lob gab es auch an den Gemeinderat für seine emphatische Aufnahme vor vier Jahren und der harmonischen und in guter Atmosphäre verlaufenden Sitzungen, bei denen er schon vor seinem Amtsantritt im Jahre 2019 oftmals als Zuhörer dabei war. Dazu beigetragen habe auch Bürgermeister Kellenberger mit seiner Objektivität und Toleranz. Zum Schluss wagte Hofherr noch eine nachdenkenswerte Voraussage: „Es kommen noch schwere Jahre auf die Gemeinde zu.” Sich dazu einbringen möchte sich Nachrücker Markus Helfenstein, der vom Gemeindechef verpflichtet wurde. Er müsse sich erst mal eingewöhnen in dem letzten Jahr der Legislaturperiode. Dort werde er sich um die aktuellen und künftigen Themen der Gemeinde kümmern und sich zudem schwerpunktmäßig als Mitglied im Technischen Ausschuss betätigen, so Helfenstein.

