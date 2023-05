Geschichte zum Eintauchen: Festakt zur Rückkehr zweier barocker Altäre in der Kartause Buxheim

Von: Rainer Becker

Ein beeindruckender Anblick: die zwei barocken Altäre auf der Westempore. © Rainer Becker

Buxheim - Nach zweijährigen Restaurierungsarbeiten und einem fast 60-jährigen Aufenthalt im Kloster Ottobeuren können die beiden barocken Altäre wieder an ihrem ursprünglichen Platz auf der Westempore der Kartausenkirche (Brüderchor) bewundert werden. Der Heimatdienst Buxheim hatte aus diesem Anlass zu einem Festakt im Kartausenmuseum geladen, an dem auch zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur teilnahmen.

In seiner Eröffnungsansprache wies Dr. Wolfgang Wettengel, Vorstand des Heimatdienstes Buxheim, auch auf die weiteren Kunstschätze hin, die dieses wohl einmalige Museum immer attraktiver machen. Dort sind nicht nur die zwei barocken Altäre endlich wieder zu bestaunen, zwei große Tafelbilder wurden ebenfalls restauriert und nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Eines dieser Bilder stammt von Caspar Sichelbein dem Älteren (1555-1605) und zeigt die Anlage der Kartause noch im Zustand vor ihrer Barockisierung. Eine kurze Erläuterung der verantwortlichen Restauratorin Cornelia Peter zu den umfangreichen und nicht alltäglichen Restaurierungsarbeiten rundete die Ansprachen ab. Bürgermeister Wolfgang Schmidt war „voller Dankbarkeit und Freude“ über die in die Kartause zurückgekehrten Altäre und freut sich auf die Gäste und Besucher im neuen Jahr.



Frisch restauriert: Eins der beiden nun öffentlich zugänglichen Tafelbilder. © Rainer Becker

Ein weiteres Highlight sind zwei Kleinorgeln, einmal im Eigentum und einmal als Dauerleihgabe, die jetzt zur Bespielung bereitstehen. Diese sind zum einen eine Truhenorgel von Friedemann Seitz (Orgelbaumeister aus Kaufbeuren) und zum anderen eine Baldachinorgel von Alfons Frisch. Die historischen und musikhistorischen Erläuterungen, auch zum umfangreichsten bekannten und vorhandenen Orgelbuch aus Buxheim von 1460/1470, brachte Professor Dr. Johannes Hoyer (Heimatdienst Buxheim) den Festgästen nahe und im Nachgang trug Organist Franz Raml einige Orgelmusiken aus den vergangenen Jahrhunderten auf den Kleinorgeln vor.

Auch sonst hat die am besten erhaltene Kartauseranlage im deutschsprachigen Raum mit ihrem 400 Meter langen Kreuzgang und dem barocken Chorgestühl von Ignaz Waibl, der Annakapelle sowie der Pfarrkirche St. Peter und Paul mit einer Terrakottamadonna aus dem 15. Jahrhundert und den drei ehemaligen Mönchszellen einiges zu bieten – zum Beispiel die vielen Veranstaltungen in diesem Jahr. Im Veranstaltungskalender sind u.a. Orgelmeditationen, Lesungen, Wandelkonzert, Buxheimer Sommerkino, Workshops, Trio Kleznova im Konzert, Malkreis Buxheim, Mystik in Raum und Zeit und vieles mehr zu finden. Weitere Informationen gibt es unter www.kartause-buxheim.de oder Tel. 08331/764981. Die Kartause ist vom 1. April bis 31. Oktober 2023 von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Kartause – ein Jahrhundertkunstwerk

Die Kartause Buxheim aus dem Jahre 1402 ist das besterhaltenste ehemalige Kartäuserkloster Deutschlands und liegt im Westen des Unterallgäus. Obwohl es nicht mehr bewohnt ist, kümmert sich der Heimatdienst Buxheim um dessen Erhalt und bringt den Besuchern die Buxheimer Kartausengeschichte näher – die noch immer erforscht wird. Um den Erhalt des Gebäudes und seiner Geschichte kümmert sich ebenfalls der Heimatdienst Buxheim. Dazu wird ehrenamtlich immer weiter an der Buxheimer Kartäusergeschichte geforscht, die sich wie Puzzleteile zusammensetzt.

