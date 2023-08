Ausbau erfolgt eigenwirtschaftlich

Glasfasernetzausbau in Trunkelsberg beginnt: Spatenstich und Bauinfoabend

Teilen

Beim Spatenstich v. l.: Leonet Kommunalbetreuer Frank Langwieser, Gemeinderat Wolfgang Herbst, die beiden Bauleiter vom Tiefbauunternehmen Sassu Bau, Leonet Bauleiter Jürgen Ostermaier, die Zweite Bürgermeisterin Evi Gerngroß-Keller, Geschäftsführer Martin Naber, Bürgermeister Roman Albrecht, Franz Langenmeir vom Planungsbüro FTTx Manufaktur, Leonet Bauprojektleiter Pirmin Niemeier. © privat

Trunkelsberg – Das bayerische Telekommunikationsunternehmen Leonet versorgt die Gemeinde Trunkelsberg mit gigabitfähiger Glasfaser. Dazu haben am Ortseingang auf dem Lagerplatz an der Memminger Straße Bürgermeister Roman Albrecht und Leonet Geschäftsführer Martin Naber die ersten Spatenstiche gesetzt. Anfang August lud Leonet deswegen alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Bauinfoabend in die Unterallgäuhalle ein.

Leonet Projektleiter Dominic Muth vom Vertrieb präsentierte das Vorhaben über PowerPoint und moderierte den Abend. Vor Ort war außerdem von Leonet Bauleiter Jürgen Ostermaier. Er ging auf Fragen der Bürger zu technischen Umsetzungen und zum Bauzeitplan ein. Bauleiter Atajic Haris vom ausführenden Unternehmen Sassu Bau beantwortete Fragen zum Baugeschehen.

Der Informationsabend war mit 220 Menschen gut besucht. Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger war groß und es wurden viele Fragen gestellt. Dabei drehte es ich vor allem um den Bauzeitplan, wann welche Straße dran ist und was genau auf dem jeweiligen Privatgrundstück passiert.

Insgesamt wird ein Glasfasernetz mit über sieben Kilometern Trasse errichtet, über das Leonet Internetanschlüsse von bis zu 1.000 Mbit/s bereitstellen wird – bei Bedarf mehr. Über 900 Haushalte und Gewerbe können in der 1.700-Einwohner-Gemeinde gigabitfähiges Internet erhalten. Das Netz wird im Sinne des Open Access allen Anbietern offenstehen, die Leitungen von der Leonet pachten.

Glasfasernetzausbau in Trunkelsberg beginnt - Leerrohrnetz bereits errichtet

Den Tiefbau übernimmt die Firma Sassu Bau aus Oberboihingen im Landkreis Esslingen. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2024 geplant – bei günstigem Wetterverlauf sogar früher. Zunächst wird an der Anbindung zur Bahnlinie nördlich von Trunkelsberg gebaggert. Ein drei Kilometer langes Leerrohrnetz konnte dank dem Augsburger Planungsbüro FTTx Manufaktur GmbH um Franz Langenmeir bereits errichtet werden. Das Netz hat Leonet von der Kommune erworben. Es gehört zu der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Unternehmen, die in einer Kooperationsvereinbarung festgehalten ist.



Bürgermeister Albrecht sagt: „Glasfaserausbau heute ist wie vor hundert Jahren der Wasserleitungsbau. Es ist deswegen gut, dass wir uns bei diesem Projekt gegenseitig unterstützen und das festgeschrieben haben.“ Er sei froh, dass durch die eigenwirtschaftliche Initiative der Leonet jede und jeder seinen Anschluss. bekäme. „Mit der Leonet arbeiten wir bislang sehr gut zusammen. Wir fühlen uns bestens informiert und mitgenommen.“ Leonet Bauleiter Jürgen Ostermaier sagt: „Wir wollen hier möglichst rasch und dennoch mit möglichst geringen Belastungen für die Menschen vor Ort bauen.“

Ausbau erfolgt eigenwirtschaftlich

Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau bedeutet: Das Vorhaben wird komplett von Leonet gestemmt, für Kommune und Steuerzahler fallen keine Kosten an. Der zweite Vorteil ist die Zeit. „Auf privatwirtschaftlichem Weg gelangen wir einfach schneller zum Ziel“, sagt Leonet Geschäftsführer Martin Naber. „Wir sind stolz darauf, dass wir Trunkelsberg mit der Glasfaser-Technologie ausbauen dürfen, so dass bald alle Bürgerinnen und Bürger auf zukunftssichere wie gigabitfähige Anschlüsse zurückgreifen können.“



Leonet blickt auch dank der Unterstützung durch die Verwaltung auf eine erfolgreiche zweimonatige Informations- und Vermarktungsphase im vergangenen Winter zurück. Das betrifft sowohl die Gestattungsverträge für den jeweiligen Glasfaser-Hausanschluss als auch die Telefon- und Internetverträge.



Bislang zögernde Bürger haben noch bis zum 30. September die Chance, Telefon- und Internetverträge mit der Leonet zu vergünstigten Konditionen abzuschließen.