Grönenbacher Tierskandal-Prozess erst im Sommer

Von: Tom Otto

Der geplante Prozess gegen den Betreiber eines großen Rinderbetriebs in Bad Grönenbach wird erst im Sommer beginnen können. Gegen ihn besteht der Verdacht, dass Tiere über einen längeren Zeitraum systematisch Durst, Hunger und Gewalt ausgesetzt waren (Symbolfoto). © MK-Archiv/Merkel

Memmingen - Wie der Vizepräsident des Landgerichts Jürgen Brinkmann im Gespräch mit dem KURIER mitteilte, wird der geplante Prozess gegen den Betreiber eines großen Rinderbetriebs in Bad Grönenbach erst im Sommer beginnen können. Die aktuelle Flut von Strafverfahren sowie die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen hätten dazu geführt, dass die anhängigen Verfahren nicht wie geplant zeitnah abgearbeitet werden können.

Ursprünglich sollte das Strafverfahren gegen den Bad Grönenbacher Landwirt bereits im vergangenen Herbst eröffnet werden. Die Ermittlungen seien dazu bereits länger abgeschlossen. Wie bereits berichtet, besteht bei dem Milchgroßbauern aus Bad Grönenbach der Verdacht, dass Tiere über einen längeren Zeitraum systematisch Durst, Hunger und Gewalt ausgesetzt waren. Ein Video, das bereits im Juli 2019 im ARD-Magazin Report Mainz zu sehen war, zeigt, wie der Betriebsleiter persönlich Kühe misshandelt. Darüber hinaus wurden offenbar auch Tiere aus dem so genannten Krankenstall zum Schlachthof Vion in Buchloe gebracht, wo sie, trotz gesetzlichen Verbots, geschlachtet und in den Nahrungskreislauf gebracht wurden.

Bereits neue Vorwürfe gegen den neuen Leiter des Bad Grönenbacher Hofs

Das Landgericht Memmingen hat noch zwei weitere Anklagen gegen andere Beschuldigte vorliegen, die noch nicht eröffnet wurden. Auch gegen den jetzigen neuen Leiter des Bad Grönenbacher Hofs gibt es bereits neue Vorwürfe. Das Landratsamts Unterallgäu werde einen Bescheid über das Tierhaltungsverbot ausstellen. Weil dieses Verbot voraussichtlich einem Berufsverbot gleichkommt, ist zu erwarten, dass der Betriebsleiter dagegen klagt. Eine mögliche Verhandlung stünde dann am Verwaltungsgericht Augsburg am.



Vielzahl anhängiger Verfahren am Landgericht Memmingen

Auch die drei umfangreichen Strafverfahren wegen Tötungsdelikten, die seit Dezember vergangenen Jahres eröffnet wurden, blockieren die Abarbeitung der übrigen Verfahren (wir berichteten darüber). Landgerichtsvizepräsident Brinkmann berichtete, dass daher bereits die Zuständigkeiten der Strafkammern am Landgericht geändert wurden, um der großen Zahl der anhängigen Verfahren Herr zu werden.