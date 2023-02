Großeinsatz der Feuerwehr: Landwirtschaftliche Bergehalle mit Tierstallungen in Reichau abgebrannt

Am 5.2.2023 kam es im Booser Ortsteil Reichau zu einem Großeinsatz zahlreicher Feuerwehren. © AOV

Boos-Reichau - Am Sonntagmorgen (5.2.2023) kam es im Ortsteil Reichau zu einem größeren Brand einer landwirtschaftlichen Bergehalle mit angrenzenden Tierstallungen. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel auch ein Jungrind den Flammen zum Opfer. Der Sachschaden geht in den siebenstelligen Eurobereich.

Gegen 7 Uhr wurde durch die Anwohner eines landwirtschaftlichen Anwesens ein Brand in der dazugehörigen Bergehalle mit angrenzenden Tierstallungen entdeckt. Das Anwesen wird durch mehrere Familienangehörige bewohnt. Alle Bewohner konnten sich sofort in Sicherheit bringen und einen Notruf absetzten. Durch die Bewohner wurden die Tiere in den Stallungen aus dem Gefahrenbereich gebracht. Insgesamt waren in der Bergehalle circa 42 Jungrinder. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel ein Jungtier den Flammen zum Opfer, die anderen Tiere konnten gerettet werden.

Bei Eintreffen der sofort alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aus Boos, Babenhausen, Klosterbeuren, Winterrieden, Weinried, Reichau und Engishausen hatte sich das Feuer bereits auf den Großteil des Gebäudes ausgebreitet. Die Löscharbeiten gestalteten sich als schwierig, da die Halle mit Siloeinlagerungen gefüllt war. Die durch den Brand entstandenen Glutnester flammten immer wieder auf. Durch die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung das Hallendach sowie weitere Gebäudeteile abgerissen werden. Ein Übergreifen des Brandes auf das Wohngebäude konnte jedoch verhindert werden.

Insgesamt waren etwa 160 Einsatzkräfte vor Ort, darunter auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes und des Rettungsdienstes. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Am Gebäude und den Gerätschaften entstand ein Sachschaden in einem siebenstelligen Bereich.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Memmingen sowie des Kriminaldauerdienstes Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandentstehung werden durch das örtlich zuständige K1 der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen.

MK

