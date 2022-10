Großeinsatz in Memminger Eissporthalle: Saisoneröffnungsspiel der DFEL wegen Gasalarm abgebrochen

Großeinsatz in der Memminger Eissporthalle: Beim Spiel in der Fraueneishockey-Bundesliga zwischen den ECDC Memmingen Indians und den EC Bergkamener Bären war eine hohe Konzentration an Kohlenmonoxid ausgetreten. © AOV

Memmingen – Am Samstag (1.10.2022) kam es gegen 19 Uhr zu einem Großeinsatz in der Memminger Eissporthalle. Beim Spiel in der Fraueneishockey-Bundesliga zwischen den ECDC Memmingen Indians und den EC Bergkamener Bären klagten mehrere Spielerinnen beider Mannschaften im Laufe des zweiten Drittels über Atemprobleme und Schwindelgefühle. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen und das Stadion geräumt.

Die Freude der Memminger Eishockeyfrauen über das Auftaktspiel in die neue Bundesligasaison am 1.10.2022 währte gerade mal 40 Minuten. Da führten die Indians gegen die Bärinnen aus Bergkamen klar mit 5:0. Daria Gleissner (3. Min), Katharina Häckelsmiller (6.), Laura Kluge (10.), Marina Swikull (13.) und Antje Sabautzki (35.) hatten den Vizemeister in Führung gebracht. 44:8 Schüsse zeugten von der Dominanz der Allgäuerinnen.

Die Freude der Memminger Eishockeyfrauen über das Auftaktspiel in die neue Bundesligasaison währte gerade mal 40 Minuten. © Alwin Zwibel

Doch danach geriet der Sport völlig in den Hintergrund. Am Ende des zweiten Drittels klagten etliche Spielerinnen über Schwindel und Übelkeit. Sofort wurde veranlasst, dass die Außentore des Stadions geöffnet wurden. Während die Verantwortlichen mit den Schiedsrichtern zunächst eine Verlängerung der Drittelpause vereinbarten, begaben sich beide Teams auf den Parkplatz vor der Eishalle. Auch alle Zuschauer wurden aufgefordert, die Eishalle zu verlassen. Als sich bei vielen Spielerinnen von Minute zu Minute der Gesundheitszustand verschlechterte, wurden Rettungsdienste, Feuerwehr und die Polizei alarmiert. An eine Fortsetzung des Spiels war längst nicht mehr zu denken.

Nachdem die ersten Spielerinnen mit dem Rettungswagen ins Memminger Klinikum eingeliefert und ärztlich untersucht worden waren, stand recht schnell die Diagnose fest: Kohlenmonoxidvergiftung. Aus einem normalen Eishockeyspiel hatte sich ein Großeinsatz sämtlicher Hilfsorganisationen entwickelt. Die Memminger Feuerwehr bestätigte durch Messungen ebenfalls, dass in der Eissporthalle das geruchlose, aber giftige Kohlenmonoxid gemessen wurde.

Alle Spielerinnen und Spielbeteiligten wurden in den nachfolgenden Stunden ins Klinikum gebracht, dort ärztlich untersucht und behandelt. Meist war eine externe Sauerstoffzugabe das Mittel der Wahl und der Zustand der Behandelten verbesserte sich rasch. Mit Ausnahme der U18 Spielerinnen, die zur Sicherheit über Nacht bleiben mussten, konnten schließlich bis 1 Uhr nachts alle Verletzten wieder entlassen werden.

Am Sonntag (2.10.2022) klagten die meisten Spielerinnen noch über Kopfschmerzen. Die U18 Spielerinnen wurden gegen Mittag ebenfalls aus dem Krankenhaus entlassen und die Mannschaft aus Bergkamen konnte gemeinsam den Heimweg antreten.

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Einsatzkräften vor Ort sowie dem gesamten medizinischen Personal im Klinikum für die rasche Hilfe“, meinte Peter Gemsjäger, Teammanager der Memminger Eishockeyfrauen.

Kohlenmonoxid ausgetreten: Großeinsatz in Memminger Eissporthalle

Die Feuerwehr Memmingen hatte einen erhöhten Kohlenstoffmonoxid-Gehalt in der Atemluft auf der Eisfläche sowie auf den Zuschauerrängen nachgewiesen, wodurch nach aktuellem Stand 47 Personen teils leicht verletzt wurden. Zunächst wurde von einem Defekt am Verbrennungsmotor der Eismaschine ausgegangen. Ein Gasleck in der Eishalle konnte ebenfalls durch die Feuerwehr Memmingen ausgeschlossen werden. Nach Überprüfung der Eishallentechnik konnte seitens des Betreibers jedoch ein Fehler der Lüftungsanlage als Ursache festgestellt und behoben werden. Dies konnte durch unabhängige Messungen der Feuerwehr Memmingen bestätigt werden, weshalb der Spielbetrieb am Sonntag (2.10.2022) mit der Partie ECDC Memmingen gegen die Blue Devils Weiden fortgesetzt werden konnte. Es waren mehr als 70 Einsatzkräfte vor Ort. Neben Rettungsdienst und Polizei waren die Feuerwehr Memmingen und das THW Memmingen im Einsatz.

