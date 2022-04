Großer Bahnhof für Memmingens Bürgermeisterin Margareta Böckh

Viele Blumen und noch mehr Glückwünsche erhielt Memmingens zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh zum 70. Geburtstag. © Rainer Becker

Memmingen - Im Rathaus versammelte sich vergangene Woche viel Prominenz, aber auch viele Wegbegleiter der Jubilarin, um zweiter Bürgermeisterin Margareta Böckh zum 70. Geburtstag zu gratulieren.

Oberbürgermeister Manfred Schilder, der dritte Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger, die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates, Verantwortliche der Stadtverwaltung, Altoberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger und viele weitere hatten sich zum gratulieren eingefunden. Und natürlich auch ihr Ehemann Josef Böckh, der sie bei all ihren vielfältigen Engagements immer unterstützt hat, sowie ihre Familienangehörigen.



Seit 26 Jahren ist Margareta Böckh im Memminger Stadtrat für die Bürger Memmingens aktiv. Seit zwölf Jahren ist sie auch die zweite Bürgermeisterin der Stadt. Und wie in ihren vielen Ehrenämtern engagiert sie sich auch hier mit all ihrer Kraft und mit vollem Engagement. So lobte auch der Oberbürgermeister die „sachorientierte, wohltuende, diplomatische und ausgleichende Persönlichkeit“ der Jubilarin, die trotz viel Feingefühl nie das Ziel aus den Augen verliert und mit „wachen Augen in der Stadt unterwegs“ sei und immer nach pragmatischen Lösungen suche.



Auch erinnerte Manfred Schilder an das Jahr 2016, als Margareta Böckh nach dem plötzlichen Tod von Markus Kennerknecht für drei Monate die Amtsgeschäfte übernahm bis zu seiner eigenen Vereidigung im März 2017. Diese schwierige Situation habe sie mit dem Rückhalt der Bürgerschaft und dem Stadtrat sehr souverän gemeistert. Schilder bedankte sich ausdrücklich für die sehr gute und freundschaftliche Zusammenarbeit in all den Jahren.



Margareta Böckh bedankte sich bei allen Mitstreitern, unter anderem auch beim Staatsminister a. D. Josef Miller der sie Anfang der 90er Jahre in die Politik gebracht habe. Wörtlich sagte sie: „Ich gehe seit elfeinhalb Jahren mit großer Freude ins Rathaus, auch wenn nicht immer alles eitel Sonnenschein ist. Im Team haben wir immer Lösungen gefunden.“ Zu ihrem 70 Geburtstag bemerkte sie, sie stehe zu ihrem Alter, und die Falten zeigen doch nur, „wie oft man gelacht hat“.



Für ihr jahrzehntelanges Engagement in vielen Bereichen des Stadtlebens zugunsten der Memmingerinnen und Memminger wurde Bürgermeisterin Margareta Böckh in der letzten Plenumssitzung des Stadtrats mit dem Ehrenring der Stadt Memmingen ausgezeichnet. (rb)