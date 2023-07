Großer bayerischer Flohmarkt in Türkheim-Irsingen: Gutschein für Verkaufsstand gewinnen

Von: Michaela Breuninger

Auf dem Türkheimer Flohmarkt gibt es wieder jede Menge verborgene Schätze und die ein oder andere Kuriosität zu entdecken (Archivfoto). © Breuninger

Unterallgäu – Was wären die Sommerferien im Unterallgäu ohne den traditionellen Flohmarkt auf dem weitläufigen Gelände im Gewerbegebiet Unterfeld in Türkheim-Irsingen. Am 12. und 13. August 2023 sowie am 15. August 2023 jeweils von 6 bis 18 Uhr öffnet der große bayerische Flohmarkt wieder seine Tore und Schnäppchenjäger können hier nach Herzenslust stöbern, feilschen und kaufen. Der Memminger KURIER verlost fünf Gutscheine für einen Flohmarkt-Verkaufsstand.

In der bunten Budenstadt gibt es neben Trödel und jede Menge Krimskrams, ebenfalls verborgene Schätze, Neuwaren und Antiquitäten zu entdecken und zu erwerben.

Buntes Rahmenprogramm

Zwischen ihren Runden durch die Reihen der zahlreichen Verkaufsstände können sich die Schnäppchenjäger auf der kulinarischen Streetfoodmeile stärken. Für die jüngeren Besucherinnen und Besucher steht eine kleine Vergnügungsmeile bereit. Ein buntes Rahmenprogramm für die Jüngsten mit Ponyreiten, Kamel- und Eselreiten, nostalgischem Kinderkettenkarussell, Water-Balls, Bungee-Trampolin uvm. runden das Spektakel im Gewerbegebiet Unterfeld ab.

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“: Der Flohmarkt hat ab 6 Uhr geöffnet

Marktbeginn ist an allen drei Tagen bereits um 6 Uhr. Dann heißt es „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, denn die besten Schnäppchen werden in den Morgenstunden gemacht und die ausgedehnte „Shoppingmeile“ hat jeweils bis 18 Uhr geöffnet.

Der große bayerische Flohmarkt findet bei jeder Witterung, also auch bei Wind und Wetter statt.

Bayerischer Flohmarkt

12. | 13. | 15. August 2023

Gewerbegebiet Unterfeld, Türkheim-Irsingen

Weitere Infos unter www.bayerischer-flohmarkt.de

Mitmachen und einen Gutschein für einen Flohmarkt-Stand gewinnen

Verlosung: Fünf Gutscheine für einen Flohmarkt-Verkaufsstand Der Memminger KURIER verlost gemeinsam mit dem Veranstalter Hand4Event GmbH fünf Gutscheine für einen Flohmarkt-Verkaufsstand (bis sechs Meter Verkaufsfläche für drei Tage mit Gebrauchtware) auf dem bayerischen Flohmarkt 2023 im Gewerbegebiet Unterfeld in Türkheim-Irsingen.

Und so können Sie gewinnen: Einfach unten das Teilnahmeformular ausfüllen und abschicken – Stichwort: Flohmarkt.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 26. Juli 2023/23:59 Uhr. Die Gewinner werden ausschließlich per E-Mail benachrichtigt! Unter allen Einsendern entscheidet das Los.

