Großes Festival am 17. Dezember: Kinder- und Jugendliche feiern in der JuBi Babenhausen

Von: Tom Otto

Draußen ist es zwar trüb und herbstlich, doch drinnen wird’s bunt, rund und trubelig beim großen Kinder- und Jugend-Festival am 4. Adventssamstag in der JuBi. © Tom Otto

Babenhausen - Die Jugendbildungs- und Begegnungsstätte (JuBi) erwartet am Samstag, 17. Dezember, mehrere hundert Kinder und Jugendliche zu einem ungewöhnlichen Fest. Die Macherinnen und Macher von Kreisjugendring (KJR) und JuBi haben ein vielfältiges und buntes Festival-Programm für junge Menschen in der Region vorbereitet.

Mitmachen, Feiern, Spielen, Chillen, Infos und Live-Konzerte sind für zwei Altersgruppen im Angebot, um einerseits zu zeigen, welche Möglichkeiten Kids haben. Es ist andererseits auch ein Versuch der „Wiedergutmachung“ für die Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre. Die Organisatoren der Jugendarbeit vom KJR über Bezirksjugendring bis hin zum Bayerischen Jugendring (BJR) haben schon früh auf die besonderen Belastungen der Corona-Maßnahmen für die Jüngeren warnend hingewiesen. Ende November hatte nun auch der Ethikrat der Bundesregierung seine frühere Fehleinschätzung öffentlich eingeräumt und empfahl dringend Hilfsangebote. Das Bayerische Sozialministerium hatte diese Erkenntnisse schon früher gewonnen und gemeinsam mit dem BJR eine so genannte „Aktivierungskampagne“ für die Jugendarbeit ins Leben gerufen und die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt.

Am Vormittag von 11 bis etwa 14 Uhr sind die Festival-Teile auf die Jüngeren von 6 bis 12 Jahren und am Nachmittag von 16 bis 22 Uhr für die Älteren ab 13 Jahren abgestimmt. Zirkus-Akrobatik, Basteln von Weihnachtsgeschenken, das „junge Theater“ am LTS bietet einen Theater-Workshop, ein Kräuter-Kurs zeigt, wie Kosmetik und Seife selbst hergestellt werden, neue und bekannte Spiele können ausprobiert und ein Smartphone-Führerschein gemacht werden. Die Jugendfeuerwehr und das BRK zeigen ihr Können, ihre Fahrzeuge und laden zum Mitmachen vor Ort ein, eine „Fotobox“ sorgt für bleibende spaßige Erinnerungen. Eine Farbschleuder zum Bilder-Malen, ein Rapper-Workshop, Body-Percussion und Drum-Circle sorgen für reichlich Abwechslung, Infostände sowie Medienangebote geben Hinweise, Tipps und Anregungen. Auch für die musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Für die Jüngern gibt’s ab circa 13 Uhr einen Auftritt von „Andi und die Affenbande“ und abends spielt die Ettringer Band „Snotty Holly“. Als Schlusspunkt soll eine Feuershow draußen die „Aaah’s“ und „Oooh’s“ bringen .

Bereits im Juli gab es im Rahmen der „Aktivierungskampagne“ einen Kindertag in Augsburg und im Oktober ein großes Konzert für die älteren Jugendlichen in Lindau. In der JuBi werden nun beide Zielgruppen angesprochen und der Schwerpunkt aufs „Selbermachen“ gelegt.

Kostenloser Bus-Shuttle

Damit das Festival auch ein ordentliches „Weihnachtsgeschenk“ wird, hat ein fünfköpfiges Team von KJR und JuBi bereits seit dem Sommer die Vorbereitungen getroffen. Dazu gehört auch ein eigens dafür ins Leben gerufener kostenloser Bus-Shuttle, der die Jugendlichen unter anderem aus Ettringen, Türkheim, Mindelheim, Bad Wörishofen, Ottobeuren, Legau, Buxheim und Sontheim zur JuBi bringt und sie später wieder abholt. Damit soll sichergestellt werden, dass die Kinder und Jugendlichen aus dem gesamten Unterallgäu auch ohne die Eltern zur JuBi kommen können und wieder sicher nach Hause zurückgebracht werden. Einzelheiten und „Fahrpläne“ gibt es bei den örtlichen Jugendzentren, eine Mitfahrt geht nur bei vorheriger Anmeldung, Formulare und Infos dazu gibt’s auf den Internetseiten des KJR oder der JuBi Babenhausen.

Eintritt frei

Fürs leibliche Wohl wird auch gesorgt: die JuBi-Küchen-Crew wird Leckereien vorbereiten, Getränke sind auch an Bord. Beides wird für einen kleinen Obolus bereitgestellt, um die Wertschätzung für die Lebensmittel zu wecken. Der Eintritt zum Festival ist jedoch frei.

Die Aktivierungskampagne des Bayerischen Sozialministeriums und des BJR hat das Ziel, junge Menschen und Mitarbeiter der Jugendarbeit öffentlichkeitswirksam wieder neu für Angebote der Jugendarbeit zu gewinnen beziehungsweise ihre wichtige Rolle und Arbeit wertzuschätzen. Dadurch soll der durch die Corona-Maßnahmen verursachten Isolation und Passivität junger Menschen sowie dem Frust und der Erschöpfung vieler Mitarbeiter in der Jugendarbeit entgegengewirkt werden.

