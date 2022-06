Pfingst-Modellbahn-Ausstellung in Ottobeuren: Die Modellbahner öffnen ihre Pforten

Der Günztal-Museumsbahnverein e.V. Ottobeuren lädt am 4. und 5. Juni zu einer zweitägigen Pfingst-Modellbahn-Ausstellung ein. © Privat

Ottobeuren - Am Pfingstwochenende, 4. und 5. Juni, öffnet der Günztal-Museumsbahnverein Ottobeuren am ehemaligen Bahnhof seine Pforten. Nach der langen Coronazeit wird der Verein zeigen, was in dieser „modellbahnlosen“ Zeit geschaffen wurde. Dazu alle Interessierten eingeladen.

Die Veranstaltung findet im Gegensatz zum großen Bahnhofsfest, das im September stattfindet, in einem kleineren Rahmen ohne Außenbewirtung statt und beginnt am Samstag um 14 Uhr und dauert bis in den Abend hinein. Am Sonntag ist von 10 bis 18 Uhr Betrieb. Für Kaffee und Kuchen sowie Getränke und Brotzeit ist gesorgt.



Der Verein zeigt die große Fleischmann-Gleichstrom-Modulanlage, die über einen Zeitraum von zwei Jahren technisch komplett überarbeitet wurde. Der Bereich der Drehscheibe mit den zahlreichen Rangiergleisen wurde digitalisiert. Dadurch ist ein umfangreicher Rangier- und Fahrbetrieb möglich. Zudem wurde die acht Mal vier Meter große Anlage im Bereich der Landschaften aufgefrischt und mit vielen kleinen Szenen ausgestattet. Auf der N-Spur-Anlage 1:160 gibt es eine Zahnradbahn und neue Zuggarnituren.



Im Vordergrund steht dieses Mal der Fahrspaß auf den Anlagen, wobei es für die Besucher auch möglich ist, die eigene Lokomotive mitzubringen (Gleichstrom analog; Gleichstrom digital DCC, Wechselstrom digital).



Seit Schulanfang 2021 läuft auch wieder das Schulprojekt Modelleisenbahn in der Grundschule, das durch Mitglieder des Vereins tatkräftig unterstützt wird. Dazu gibt es im Verein fünf Jungmitglieder, die ihre kleine selbst gebaute Anlage vorführen können.

