Statt im Heimatland in der JVA Memmingen gelandet

Der geplante Flug vom Flughafen Memmingen nach Sofia endete für einen Bulgaren stattdessen in der JVA Memmingen (Symbolfoto). © PantherMedia/Yuri Arcurs

Memmingerberg- Anstatt in Sofia landete am 1.3.2023 ein 48-jähriger Bulgare in der Justizvollzugsanstalt Memmingen.

Der Mann wurde vor seiner geplanten Flugreise in sein Heimatland von Beamten der Grenzpolizeigruppe Memmingen am Allgäu Airport in Memmingerberg kontrolliert, wobei ein Vollstreckungshaftbefehl wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz festgestellt wurde. Er muss jetzt seine Freiheitsstrafe absitzen, zu der er bereits verurteilt worden war, diese aber nicht angetreten hatte.

MK

