Edeltraud Haug-Uhl für besondere Verdienste geehrt

Hauswirtschaft in Südschwaben: Abschlussfeier in Bad Grönenbach

Rainer Nützel (hinten li.) und Josef Schnell (hinten re.) zeichneten die besten Absolventinnen aus: Elfriede Hägele, Klara Wassermann, Jessica Hauter, Laura Jörg © Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach - Mindelheim

Bad Grönenbach - 98 Absolventinnen und Absolventen der Hauswirtschaft in Südschwaben haben in einer kurzweiligen Abschiedsfeier in Bad Grönenbach ihre Zeugnisse und Urkunden als Hauswirtschafter/-in sowie als Fachpraktikerin Hauswirtschaft erhalten.

Josef Schnell, Bereichsleiter Ernährung und Landwirtschaft der Regierung von Schwaben, die nun im zweiten Jahr in Folge für die Abwicklung der Berufsausbildung in der Hauswirtschaft zuständig ist, führte mit viel Charme durch den Vormittag. Er betonte seine Hochachtung vor den Leistungen der Absolventinnen und Absolventen und bedachte auch alle Wegbegleiter aus dem schulischen und privaten Umfeld mit einem herzlichen „Vergelt`s Gott“.

Hauswirtschaft in Südschwaben: Diskussionsrunde und gute Wünsche bei Abschlussfeier

Zusammen mit Inge Habel, Beraterin für Bildungsfragen in der Hauswirtschaft am AELF Kaufbeuren, moderierte Schnell anschließend die Diskussionsrunde mit den Ehrengästen. Diese beantworteten mit vielen Einblicken in schulische und gesellschaftliche Themenfelder rund um die Hauswirtschaft die Fragen der Moderatoren und gaben den Absolventinnen und Absolventen auch einige persönliche Worte mit auf den Weg.

Klaus Bernegger, Sonderschulrektor der Berufsschule Kempten, riet: „Feiert euren Abschluss ausgiebig! Und ab morgen setzt euch neue Ziele!“

Kreisbäuerin Irmgard Maier weiß „Wissen ist die beste Investition in die Zukunft“. Gerade das hauswirtschaftliche Wissen sei unschlagbar. Daher gratulierte sie nochmals allen, dass sie diesen Beruf gewählt haben.

Dr. Stephan Winter, stellvertretender Landrat des Landkreises Unterallgäu und Bürgermeister der Stadt Mindelheim, gab den Prüflingen folgende Empfehlung: „Offen sein für Neues“, und „frohgemutes schauen was auf einen zukommt, und wenn das Richtige dabei ist, zupacken‘“.

Stella Schmitt, Außenstellenleiterin der Berufsfachschule Mindelheim/ Memmingen wählte das Motto ihrer Schule: „Hauswirtschaft ist mehr als Putzen und Kochen – es ist eine Kunst“. Sie forderte „seien Sie kunstvoll, kreativ und leidenschaftlich“ und wünschte Allen viel Erfolg dabei.

Edeltraud Haug-Uhl für besondere Verdienste geehrt

Edeltraud Haug-Uhl (2. v. re) wurde für ihre besonderen Verdienste um die Berufsbildung in der Hauswirtschaft geehrt. © Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach - Mindelheim

Als Besonderheit gab es in diesem Jahr eine Ehrung für besondere Verdienste um die Berufsbildung in der Hauswirtschaft und in den Prüfungsausschüssen. Josef Schnell überreichte die Ehrenurkunde an Edeltraud Haug-Uhl, Hauswirtschaftsleitung und Ausbilderin am Bürgerstift Memmingen. Schnell lobte ihren uneigennützigen Einsatz für die Menschen und auch die hauswirtschaftliche Berufsbildung. Edeltraud Haug-Uhl hat das Bürgerstift seit 2012 zu einem Schwerpunkt-Ausbildungsbetrieb für Hauswirtschafterinnen und Fachpraktikerinnen Hauwirtschaft entwickelt. Durch ihr berufliches Engagement und ihren vielfältigen Lebenswandel mit zahlreichen, oft nebenberuflichen Weiterbildungen sei Haug-Uhl ein großes Vorbild für viele junge Menschen. Schnell würdigte auch ihr vielzähliges nebenberufliches Engagement. „Großen Respekt, dass Sie das alles unter einen Hut bringen“ brachte Schnell die Bewunderung auch der anwesenden Gäste auf den Punkt.

Rückblick auf Prüfung und Ausbildung

Im folgenden Rückblick ging Veronika Niebler, Beraterin für Bildungsfragen am AELF Krumbach-Mindelheim, auf die Prüfung und die Zeit der Ausbildung ausführlich ein. Die Hauswirtschafter/-innen-Prüfung fand 2023 demnach erstmals für alle Teilnehmenden nach einer gemeinsamen Ausbildungsverordnung statt. Unter den Prüflingen finden sich duale Auszubildende, Studierende der Landwirtschaftsschulen, Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschulen, sowie des Lehrgangs Kempten des Maschinenrings Deutschland. Außerdem ist das KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum St. Georg Kempten mit drei Absolventen als Fachpraktiker/in Hauswirtschaft beteiligt. Niebler stellte neben der fachlichen Ausbildung auch das Zwischenmenschliche in den Vordergrund: „Das wertvollste für´s Leben ist, dass sich viele Freundschaften gebildet haben. Halten Sie diese Zeit in guter Erinnerung“, riet sie den Absolventen und schloss mit den Worten „Bleiben Sie der Hauswirtschaft treu und nutzen Sie die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten“.

Josef Schnell zeichnet beste Absolventinnen und Absolventen aus

Für die Hauswirtschafter/-innen

o Beste Teilnehmerin aus den Berufsfachschulen: Laura Jörg aus Durach, Note 1,15

o Beste Teilnehmerin nach § 45.2 BBIG: Elfriede Hägele aus Steeg (Österreich), Note 1,24

o Beste Auszubildende: Klara Wassermann aus Memmingen, Note 2,04

Für die Fachpraktiker/-innen Hauswirtschaft

o Jessica Hauter aus Kempten, Note 2,34

Anschließend erhielten alle Absolventinnen sowie die drei männlichen Absolventen ihr Zeugnis. Zudem erhielt jeder Prüfling eine Blume aus den Händen der Prüfungsausschussvorsitzenden.

Rainer Nützel, Behördenleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mindelheim-Krumbach, beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen zu Ihrem Abschluss. Er riet „lehnen Sie sich nicht zurück, sondern schauen Sie wie´s weiter geht“. Der Bereich sei „so vielfältig und facettenreich, dass für Jeden was dabei ist“. Mit einem großen Dank an alle an den Vorbereitungen und den Prüfungen Beteiligten schloss Nützel offiziell die Veranstaltung und übergab ein letztes Mal an Matze und Mo mit „Beautiful Day“, die die Feier musikalisch gestalteten.

