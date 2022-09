Professionelle und routinierte Zusammenarbeit notwendig

Herausforderndes Übungsszenario: Gemeinsame Katastrophenschutzübung der Stadt Memmingen

Teilen

Trümmerbergung durch das THW: Nach einer „Gasexplosion“ wurden vorsichtig die Trümmer abgetragen und sich Schritt für Schritt zu den verschütteten Personen vorgearbeitet. © OMEM Dominik Helms

Memmingen/Stetten am kalten Markt – Ein Erdbeben im baden-württembergischen Zollernalbkreis war das Leitszenario der diesjährigen Katastrophenschutzübung der Stadt Memmingen auf dem Truppenübungsplatz bei Stetten am kalten Markt. 80 ehrenamtliche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bayerischem Roten Kreuz, Maltesern, Johannitern und THW übten zwei Tage lang gemeinsam die Bewältigung verschiedener Teilszenarien, die von einem starken Erdbeben ausgelöst worden waren. Im Fokus stand neben den einzelnen Fertigkeiten der Einsatzkräfte die organisationsübergreifende Zusammenarbeit bei Großschadenslagen.

Das Übungsszenario stellte sich wie folgt dar: Ein Erdbeben erschütterte die Erde im Zollernalbkreis. Gebäude, Verkehrswege, Infrastruktur und Kommunikationswege wurden zerstört. Die Behörden riefen den Katastrophenfall aus. Überörtliche Einsatzkräfte aus Bayern wurden alarmiert, um die Folgen dieses Naturereignisses zu bewältigen. Aufgrund der starken Zerstörung konnte zur Unterbringung und Versorgung der Memminger Kräfte nicht auf die Infrastruktur zurückgegriffen werden: Die Einsatzkräfte mussten deshalb im Schadensgebiet ein Camp zur eigenen Unterbringung und autarken Versorgung errichten. Der Fähigkeit, Einsatzaufgaben auch dann erfolgreich zu bewältigen, wenn die gewohnte Infrastruktur nicht zur Verfügung steht, kommt bei Großschadenslagen wie Erdbeben oder Sturzfluten – so auch nach der Flut im Ahrtal 2021 – besondere Bedeutung zu.

Zugunglück, Drohneneinsatz und Gasexplosion: Weitere Katastrophenfälle nachgestellt

Ein Zug war verunglückt: Infolgedessen ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle und Fahrzeuge gerieten in Brand. Während die Feuerwehr die Brände bekämpfte und Personen rettete, befreiten die Helferinnen und Helfer des THW gemeinsam mit Kameraden der Feuerwehr die eingeschlossenen Personen, die anschließend vom Rettungsdienst betreut und medizinisch versorgt wurden. Da es bereits dunkel war, mussten die Einsatzstellen großflächig ausgeleuchtet werden.



Ein Pkw wurde von Baumstämmen getroffen – der Fahrer ist schwerverletzt. Mit schwerem Gerät arbeiteten sich die Einsatzkräfte zum Unfallopfer vor, um die eingeschlossene Person zu befreien. Die Einsatzkräfte des THW-Drohnentrupps suchten nach vermissten Personen und auch eine Handyortung wurde durchgeführt, um einen in den Wald entlaufenen Mann aufzufinden. Es war bereits nach Mitternacht als dieses Szenario erfolgreich bewältigt war und die knapp 20 Verletztendarsteller gerettet wurden.

Nach mehreren fachspezifischen Ausbildungseinheiten am Vormittag stand am Nachmittag erneut eine realistische Übung auf dem Programm: Neben einem verunglückten Fahrzeugkonvoi wurden die Einsatzkräfte mit einer Gasexplosion konfrontiert. Erst nachdem das Feuer gelöscht und sichergestellt war, dass kein weiteres Gas austrat, konnten die Retter die Einsatzstelle betreten und die teils schwer verletzten und von Trümmern verschütteten Personen retten. Da das Gebäude fast völlig zerstört wurde, mussten Verletzte durch die Fachgruppe Ortung unter den Trümmern mit Hilfe des technischen Ortungsgerätes aufgespürt werden. Auch die leisesten Klopfgeräusche eines Verschütteten konnten mit dem Ortungsequipment millionenfach verstärkt wahrgenommen und so zielgerichtete Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden.



Professionelle und routinierte Zusammenarbeit notwendig

Komplexe Szenarien wie diese lassen sich nicht von einzelnen Einheiten eigenständig bewältigen. „Professionelle und routinierte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren im Bevölkerungsschutz ist hier notwendig“, hob Klaus Liepert, Ortsbeauftragter des THW Memmingen, hervor. Diese besondere Katastrophenschutzübung wurde zwischen der Katastrophenschutzbehörde der Stadt Memmingen und dem Baufachberater des THW vorbereitet und diese übernahmen auch die Übungsleitung.



Auch Oberbürgermeister Manfred Schilder machte sich vor Ort ein Bild von der Katastrophenschutzübung. Er zeigte sich von der Einsatzbereitschaft und dem Einsatzwillen der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der verschiedenen Organisationen beeindruckt und dankte für die engagierte Teilnahme an der Übung – aber auch für die Einsatzbereitschaft an 365 Tagen im Jahr.

(MK)