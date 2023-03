Heute bayernweiter Warntag: Wenn um 11 Uhr das Handy plötzlich klingelt

Von: Michaela Breuninger

Teilen

Beim bundesweiten Warntag am 8. Dezember 2022 kam das neue Warnsystem Cell Broadcast erstmals zum Einsatz. © Breuninger

Memmingen - Nachdem beim bundesweiten Warntag im Dezember 2022 das neue Warmsystem Cell Broadcast erstmals getestet wurde, findet heute (9.3.2023) um 11 Uhr in Bayern der landesweit einheitliche Probealarm statt. Dabei werden Warnmeldungen ebenfalls über Warn-Apps verschickt.

Die Katastrophenschutzbehörde der Stadt Memmingen nutzt den heutigen landesweit einheitlichen Probealarm zum Test der Warn-Apps. Über das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) entwickelte System zur Warnung der Bevölkerung („MoWaS“; d.h. Modulares Warnsystem) werden Probealarm-Meldungen an alle weiteren Warn-Apps wie z.B. KatWarn, Nina etc. ansteuern. Wir werden als Stadt Memmingen, neben der landesweiten Warnung auch ein spezielle „Probealarm-Warnung“ um 11:00 Uhr abgeben. Anschließend wird diese Art der Warnung der Bevölkerung ausgewertet. Die angekündigte Warnung über mobile Sirenen wurde kurzfristig aus dem Warnprogramm herausgenommen; damit fand am 8.12.2022 bereits ein erfolgreicher Test statt. Die landesweite Auslösung des Cell Broadcast erfolgt ebenfalls gegen 11 Uhr.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!