FCM nach erstem Spiel der Aufstiegsrelegation gegen Eichstätt leicht im Hintertreffen

Knappe 0:1-Heimniederlage im Hinspiel – Heute entscheidendes Rückspiel

Memmingen – Im ersten Relegationsspiel um den Regionalligaaufstieg musste sich der FCM als Vizemeister der Bayernliga Süd gegen den Regionalliga-Sechzehnten VFB Eichstätt am heimischen e-con ArenaPark knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Die Gäste aus der Bischofsstadt hatten dabei zunächst etwas mehr Anteile, die FCM-Abwehr stand jedoch sicher, sodass außer einigen Eckbällen nichts Gefährliches für die Gäste heraussprang. Die erste gute Gelegenheit der Partie ergab sich für den FCM in der 14. Minute, als ein Schuss von Fidan aus 20 Metern das Ziel nur knapp verfehlte. Die nächste Chance in der ersten Hälfte der insgesamt zwar ereignisarmen, aber keineswegs schlechten und von taktischem Abwarten geprägten Partie hatten die Gäste in der 40. Minute durch Federl, der seinen Kopfball ebenfalls nur knapp neben das FCM-Gehäuse setzte.

In der zweiten Spielhälfte investierte der FCM in der Offensive etwas mehr und kam auch zur einen oder anderen Torgelegenheit. Insgesamt leisteten sich die Allgäuer aber zu viele unnötige Ballverluste im Mittelfeld und es kam zu etlichen Fehlpässen, die der Gegner für Konter nutzte. Wie nicht zum ersten Mal in der Saison musste der FCM den spielentscheidenden Treffer in einer Phase der eigenen Überlegenheit hinnehmen. In der 70. Minute zog der kurz zuvor eingewechselte Meixner aus 20 Metern ab und traf dabei einen Memminger Verteidiger, der den Ball unglücklich und unhaltbar für FCM-Keeper Werdich in die eigenen Maschen lenkte. In den letzten 20 Minuten zeigte sich der FCM zwar weiterhin bemüht, konnte jedoch keine zwingenden Torgelegenheiten mehr herausspielen. Einen Fauxpas leistete sich der vor dem Spiel nach dem Votum der Fans als „Spieler der Saison“ geehrte Pascal Maier durch ein Frustfoul in der Nachspielzeit, das folgerichtig die rote Karte durch den sicher leitenden Schiedsrichter Thomas Ehrnsperger und damit eine Sperre für das heutige Rückspiel in Eichstätt zur Folge hatte.

Nach dieser knappen und aufgrund des Zustandekommens des entscheidenden Treffers unglücklichen Niederlage hat der FCM im heutigen Rückspiel noch alle Gelegenheit, die erste Relegationsrunde für sich zu entscheiden und damit in die Regionalliga aufzusteigen, sofern auch der SpVgg Unterhaching als Meister der Regionalliga Bayern der Aufstieg in die Dritte Liga gelingt. Andernfalls würde es für die beiden Sieger aus den Relegationsspielen nur einen freien Regionalligaplatz geben, der in der zweiten Runde der Aufstiegsrelegation zwischen den Siegern der ersten Runde ermittelt würde. Da sich erst am 11. Juni entscheidet, ob der SpVgg Unterhaching der Aufstieg gelingt, haben sich die betroffenen Vereine darauf geeinigt, die Spiele der zweiten Relegationsrunde auf jeden Fall bereits am 6. und 9. Juni auszutragen, um so den Spielern eine etwas längere Sommerpause zu ermöglichen. Im Fall des Aufstiegs von Unterhaching wären die Ergebnisse der zweiten Runde unbedeutend. Nachdem die SpVgg Ansbach als Regionalliga- Fünfzehnter das erste Relegationsspiel gegen die DJK Gebenbach (Vizemeister Bayernliga Nord) deutlich mit 1:4 gewonnen hat, trifft der FCM in dieser zweiten Runde aller Voraussicht nach auf die SpVgg Ansbach.

Dazu muss aber die Mannschaft von Trainer Baierl das heutige Spiel beim VFB Eichstätt mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen.

Anpfiff zum zweiten Relegationsspiel heute Abend um 18:30 Uhr in Eichstätt

Anpfiff des entscheidenden zweiten Relegationsspiels zwischen dem FCM und dem VFB Eichstätt ist am heutigen Freitag, 2. Juni 2023, bereits um 18:30 Uhr im Liqui-Moly-Stadion in Eichstätt. Die Stadionkasse öffnet um 17 Uhr. Aufgrund des erwarteten, großen Andrangs bittet der VFB Eichstätt die Fans, nicht zu knapp vor Spielbeginn anzureisen.

von Georg Piel

