Vernissage am Freitag, 28. Juli 2023, um 17 Uhr

„4. Allgäuer Skulpturen-Sommer“ in Frickenhausen

Von: Tom Otto

Der Bildhauer und Karikaturist Horst W. Wendland in seinem Skulpturen Garten in Frickenhausen richtet den „Allgäuer Skulpturen-Sommer“ bereits zum vierten Mal aus. © Tom Otto

Lauben-Frickenhausen – Am letzten Juli-Wochenende verwandelt sich der kleine Ort im Günztal zum wiederholten Male in das Mekka der vor allem Form gebenden Kunst. Skulpturen, Plastiken und Bildhauerei von renommierten professionellen Künstlerinnen und Künstlern stehen dabei im Mittelpunkt.

Kurator Horst W. Wendland mit seiner gleichnamigen Galerie ist es zu verdanken, dass sich erneut international bekannte Kunstschaffende aus dem deutschsprachigen Raum im Unterallgäu zusammenfinden. Veranstalter ist die Galerie Wendland in Zusammenarbeit mit dem Laubener Bürgermeister Reiner Rößle und dem örtlichen Heimatverein.

Die dreitägige Ausstellung beginnt mit der Vernissage am Freitag, 28. Juli, ab 17 Uhr. Bildhauer und Karikaturist Wendland stellt dafür sowohl seine Galerie als auch den dazugehörigen Skulpturen-Garten zur Verfügung. Der Kooperation mit der Gemeinde und dem Heimatverein ist es zu verdanken, dass auch das Dorfgemeinschaftshaus gleich gegenüber der Galerie Wendland als Ausstellungshalle genutzt werden kann. Wendlands Konzept, nur mit ausgesuchten zeitgenössischen Künstlern zu arbeiten, geht auf. Heuer findet die Veranstaltung, die ausgerechnet mit der Corona-Pandemie begann, bereits zum vierten Mal statt. Und Jahr für Jahr finden sich um die 2.000 kunstinteressierte Menschen vor allem aus dem süddeutschen Raum – aber auch darüber hinaus – dort ein. Heuer sind neben den dreidimensional arbeitenden Kunstschaffenden auch die Malerin Elisabeth Schickling mit dabei. Auch das gehört für Wendland zum Konzept: Jedes Jahr sucht er ein bis zwei Malerinnen oder Maler aus. Ihm und den übrigen Künstlerinnen und Künstlern geht es beim „Allgäuer Skulpturen-Sommer“ ausschließlich um die Kunst. Auf ein Catering-Zelt mit kleinen oder großen Essensangeboten wird bewusst verzichtet, Bierbänke wird man vergebens suchen. Allein Getränke vom Kaffee über Wein und Bier bis zum Cocktail werden angeboten.



Der Erfolg der bisherigen „Allgäuer Skulpturen-Sommer“ liegt nach Wendlands Einschätzung auch darin begründet, dass die Kunstschaffenden neben etwa zehn bis 20 ihrer Werke persönlich anwesend sind. Sie wollen nicht nur ihre Kunst verkaufen, sie stehen ebenso für den Austausch zur Verfügung. Eingeladen werden nur Kunstschaffende, die professionell arbeiten und von ihrer Kunst auch leben.



Einer von ihnen ist beispielsweise Helmut Kästl, der etwa hundert Kirchen mit seinen Glasbildern und anderen figürlichen Werken gestaltet hat. Er war auch unter anderem Ausstellungsleiter im Münchener „Haus der Kunst“ und wurde vor 20 Jahren bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die weiteren Aussteller sind Steffen Schuster aus Baldham bei München, der Österreicher Alfred Bradler, Charlott Szukalla aus Thüringen, Basilius Kleinhans aus Günzburg und Remo Leghissa mit Atelier in Wölflau. Mit dabei ist auch Adi Hösle aus Babenhausen, der mittlerweile sowohl im Haus der Kunst in München, im Sprengel Museum in Hannover sowie der Kunsthalle in Bonn auch weitere weltweite Ausstellungen hatte. Gastgeber Horst W. Wendland ist selbstverständlich auch mit seinen Werken dabei. Zuletzt machte er in Memmingen mit der Schaffung der Siegerskulptur für den Wettbewerb der „Memminger Kabarett-Tage“ von sich reden.



Vernissage am Freitag, 28. Juli 2023, um 17 Uhr

Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenlos, die Kosten für die Veranstaltung bestreitet Wendland zum Teil aus eigener Tasche zum Teil aus Spenden. Die Vernissage beginnt am Freitag, 28. Juli, um 17 Uhr, weitere Öffnungszeiten sind Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juli, jeweils von 11 bis 18 Uhr.



Weitere Infos zu den Lebensläufen der diesjährigen Künstler gibt es unter allgäuer-skulpturen-sommer.de.

