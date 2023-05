„Ich bin, weil Du bist“: Landestheater Schwaben stellt Programm für die Spielzeit 2023/2024 vor

Von: Michaela Breuninger

Stellten mit Leidenschaft das Programm für die neue Spielzeit 2023/2024 vor (v. links): Dramaturg Sven Kleine , Intendantin Christine Hofer, Dramaturgin Paula Regine Erb und Claudia Hoyer (Leiterin des Jungen Landestheaters Schwaben). © Breuninger

Memmingen – Das afrikanische Sprichwort „Ich bin, weil Du bist“ stand Pate für das Motto der kommenden Spielzeit 2023/2024 am Landestheater Schwaben (LTS) in Memmingen. Die neue Spielzeit startet am 16. September traditionell mit dem Theaterfest.

Die Besucher können dabei einen Blick hinter die Kulissen werfen: Das LTS öffnet die Pforte des Theaters, die Türen des Zuschauerraums und im Rahmen der Theaterführung auch die Tore zu den Werkstätten. Außerdem läuten diesem Tag gleich zwei Premieren den Auftakt ein: um 15 Uhr „EinsLeben! im Jungen Landestheater Schwaben und um 20 Uhr die Komödie „Bezahlt wird nicht“ im Großen Haus.

Theaterfreunde dürfen sich in der neuen Spielzeit 2023/2024 auf zahlreiche Premieren, ungewöhnliche Formate und große Namen freuen. Auch die zweite Sparte des LTS, das Junge Landestheater Schwaben bringt für das junge und junggebliebene Publikum gleich acht Produktionen auf die Bühne am Schweizerberg 8 – vier davon ganz neu. Nach den Worten von Leiterin Claudia Hoyer wird in der kommenden Spielzeit ein drittes Ensemblemitglied die Sparte für Kinder und Jugendliche verstärken.

Wer einmal selbst Theaterluft schnuppern möchte, für den ist die Bürgerbühne Schwaben genau das Richtige: In vier Spielclubs können Interessierte Teil einer Inszenierung werden. Neu ist ab Januar der Backstageclub – für alle die lieber hinter der Bühne agieren als auf ihr stehen. Weitere Formate und Extras sind: Theater barrierefrei, Matinée, Lila Sofa, Vorhang auf! – der Theaterpodcast und vieles mehr.

Premieren in der neuen Spielzeit 2023/2024

Landestheater Schwaben - Großes Haus

„Bezahlt wird nicht“ , Komödie von Dario Fo, Inszenierung: Tobias Sosinka | 16. September, 20 Uhr 2023 ;

, Komödie von Dario Fo, Inszenierung: Tobias Sosinka ; „Der große Gatsby“ , Schauspiel nach dem Roman von F. Scott Fitzgerald, Inszenierung: Peter Kleinert | 29. September 2023 ;

, Schauspiel nach dem Roman von F. Scott Fitzgerald, Inszenierung: Peter Kleinert ; „Der Sandmann“ , nach der gleichnamigen Erzählung von E.T.A. Hoffmann, Oper von Anna Calvi und Robert Wilson | 16. Dezember 2023 ;

, nach der gleichnamigen Erzählung von E.T.A. Hoffmann, Oper von Anna Calvi und Robert Wilson ; „Die Ratten“ , Tragikomödie von Gerhart Hauptmann, Inszenierung: Christine Hofer | 26. Januar 2024 ;

, Tragikomödie von Gerhart Hauptmann, Inszenierung: Christine Hofer ; „Schau, der Mau!“ , lokalkolorierte Komödie, Uraufführung des Auftragswerks von Sergej Gössner | 22. März 2024 ;

, lokalkolorierte Komödie, Uraufführung des Auftragswerks von Sergej Gössner ; „Vater“, Schauspiel von Florian Zeller, Inszenierung: Jörg Garde | 11. Mai 2024.

Landestheater Schwaben - Studio:

„The Party“ , Komödie von Sally Porter, Inszenierung: Bettina Rehm | 8. November 2023 ;

, Komödie von Sally Porter, Inszenierung: Bettina Rehm ; „Transit Woyzeck“ , Drama von Georg Büchner, Inszenierung: Christine Hofer | 1. Dezember 2023 ;

, Drama von Georg Büchner, Inszenierung: Christine Hofer ; „Endspiel“ , Schauspiel von Samuel Beckett, Inszenierung: Alexander May | 16. März 2024 ;

, Schauspiel von Samuel Beckett, Inszenierung: Alexander May ; „Eurotopia - Europa hier?“ , Kooperationsprojekt mit Kunshochschulen (Uraufführung) | 17. Mai 2024 ;

, Kooperationsprojekt mit Kunshochschulen (Uraufführung) ; „Heute weder Hamlet“, ein Stück Theater von Rainer Lewandowski, Inszenierung: Thorsten Hamer | 4. November 2023.

Junges Landestheater Schwaben:

„EinsLeben!“ , Bewegungsperformance für die Allerkleinsten von Judith Seibert (Alter: 4+) | 16. September 2023, 15 Uh r;

, Bewegungsperformance für die Allerkleinsten von Judith Seibert (Alter: 4+) r; „Hexe Hillary geht in die Oper“ , Familienstück von Peter Lund (Alter: 5+) | 12. November 2023 ;

, Familienstück von Peter Lund (Alter: 5+) ; „Löwenherzen“ , Stück von Nino Haratischwili, Inszenierung: Claudia Hoyer (Alter: 8+) | 3. Februar 2024 ;

, Stück von Nino Haratischwili, Inszenierung: Claudia Hoyer (Alter: 8+) ; „Im Westen nichts Neues“, Roman von Erich Maria Remarque, Inszenierung: Paula Regine Erb und Madita Scülfort (Alter: 13+) | 30. September 2023.

Weitere Infos zu den einzelnen Produktionen gibt es unter www.landestheater-schwaben.de.

