IHK Schwaben stellt Ergebnisse der Konjunkturumfrage im Herbst vor

Die industriellen Strukturen der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft drohen – vor allem angesichts der steigenden Energiepreise - langfristig Schaden zu nehmen. Das ist eines der Ergebnisse der Konjunkturumfrage der IHK Schwaben. © sebastien decoret

Region - Noch zeige sich die Geschäftslage der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft robust. Die Erwartungen haben sich allerdings dramatisch verschlechtert. Der IHK-Konjunkturklimaindex sinkt im Vergleich zum Frühjahr 2022 um 25 auf 85 Punkte teilt die IHK mit.

„Unsere industriellen Strukturen drohen langfristig Schaden zu nehmen“, stellt Dr. Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, bei der Vorstellung der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage fest. Das mit weitem Abstand größte Risiko der wirtschaftlichen Entwicklung seien die Energiepreise. Kopton: „Die Kostensteigerungen für Energie und Arbeit, stockende Lieferketten und die sinkende Inlandsnachfrage haben sich zu einem gefährlichen Krisencocktail entwickelt. Jetzt ist die Politik gefordert, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen zu sichern.“

Die IHK Schwaben hat einen repräsentativen Querschnitt ihrer Mitgliedsunternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen zur aktuellen Lage, den künftigen Erwartungen und den größten konjunkturellen Risiken befragt. Über 800 Unternehmen haben geantwortet. Die Ergebnisse stellte die IHK Schwaben im Rahmen eines Pressegesprächs vor.

Katastrophale Erwartungen

Lucassen: „Die regionale Wirtschaft steckt das dritte Jahr in Folge im Krisenmodus fest. Die gute Nachricht lautet aber auch: Die Wirtschaft stemmt sich bislang erfolgreich gegen die Krise.“ So beurteilen lediglich 15 Prozent der Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als schlecht, dagegen 85 Prozent als gut oder befriedigend. „Die wirtschaftlichen Folgen dieses Krisencocktails nehmen allerdings immer mehr Unternehmen ihre Zuversicht. So erwartet zwischenzeitlich jedes zweite Unternehmen, dass sich die Geschäftslage deutlich verschlechtern wird“, erklärt er den Rekordrückgang des IHK-Konjunkturklimaindex im Herbst 2022.

Die Branchen ähneln sich dabei in ihrer konjunkturellen Einschätzung. Ausnahmen seien die unternehmensnahen Dienstleistungen und das Transportgewerbe, die sich als nachgelagerte Wirtschaftszweige etwas optimistischer zeigen. Alle übrigen, wie das Reise- und Gastgewerbe, die Industrie und die Bauwirtschaft sowie der Groß- und Einzelhandel verlieren dagegen stark an Zuversicht. Übertragen auf die bayerisch-schwäbischen Regionen führe diese Branchenentwicklung dazu, dass alle Landkreise und kreisfreien Städte an Boden verlieren, wobei sich das Allgäu noch etwas robuster zeige als der übrige Regierungsbezirk.

Deindustrialisierung droht

„Die Industrie ist besonders stark von den rückläufigen Entwicklungen auf den internationalen Märkten betroffen“, so Lucassen. So habe sich das Auftragsvolumen aus China in Folge der dortigen Null-Covid-Strategie ebenso stark verringert, wie das aus Ost- und Südeuropa – getrieben durch die Sanktionspakete der EU. Und auch die Nachfrage aus dem Euro-Raum und den USA sinken. Lucassen dazu: „Die Industrie kommt gerade von vielen Seiten unter Druck. Der Produktionsstandort Deutschland steht in Frage – von Produktionsverlagerungen ins Ausland bis hin zur Schließung ganzer Fertigungsbereiche.“

Risiken auf Rekordniveau

Die wirtschaftlichen Risiken seien in Summe nochmals gestiegen. Quer über alle Branchen hinweg seien dies die stark steigenden Energie- und Rohstoffpreise (82 Prozent) sowie der Fachkräftemangel (60 Prozent). Die zweistellige Inflationsrate drücke zudem auf die Kauflaune der Endverbraucher, der erhöhte Mindestlohn führt neben den steigenden Tariflöhnen zu höheren Arbeitskosten. Für 59 Prozent der Einzelhändler ist die Inlandsnachfrage daher zu einem großen Risiko geworden, 55 Prozent der unternehmensnahen Dienstleister sorgen sich um die hohen Arbeitskosten.

„Vordinglichste Aufgabe der Politik ist es, den rasanten Anstieg der Energiepreise zu stoppen. Staatliche Zuschüsse sind kurzfristig richtig, doch auf lange Sicht keine Lösung“, so Kopton. Auch der Fachkräftemangel lasse sich nach Überzeugung der IHK Schwaben nur mit einer nachhaltigen Strategie lösen. „Durch mehr Aus- und Weiterbildung sowie eine gezielte Einwanderung in den deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt können wir den Fachkräftemangel entschärfen“, so Kopton. Die bürokratischen Anforderungen an die Wirtschaft müssen dem IHK-Präsidenten zu Folge jedoch zügig reduziert werden. Kopton abschließend: „Die Stimmung ist schlecht, aber wir können sie drehen. Der unternehmerische Wille ist da, jetzt ist die Politik am Zug.“ (MK)