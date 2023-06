Illerbeurer Festspiel feiert am 1. Juli Premiere

Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten groß. © Heimatdienst Illertal, Werner Bayer

Illerbeuren – Nur alle 25 Jahre wird das Illerbeurer Festspiel inmitten des Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren aufgeführt.

Bei der aktuellen Planung hat niemand gedacht, dass dieses Stück „Der 30jährige Krieg im Allgäu“ von 1948 eine solch ungeheure Aktualität zeigt. Es handelt von Krieg, von Leid, von Neid und Tod – aber letztlich siegt der Glaube an eine Zukunft ohne Unterdrückung, Rassenhass und Krieg.

Illerbeurer Festspiel feiert mit 280 Mitwirkenden am 1. Juli Premiere

Von den 280 Mitwirkenden sind 180 auf der Bühne zu sehen: Laienschauspieler und -Schauspielerinnen, Tanzgruppen, Reiter und Gespanne. Mit der Musikkapelle Illerbeuren-Kronburg sind weitere 60 Musiker und Musikerinnen dabei. Künstlerischer Leiter ist Richard Aigner aus Kronburg. Ihm zur Seite steht Siegfried Kaulfersch, der auch schon vor 25 Jahren die Regieassistenz übernahm. Schirmherr ist Bezirkstagspräsident Martin Sailer.

Einig sind sich alle: Nirgendwo ist Geschichte so gut erlebbar wie im Illerwinkel: Historische Überlieferungen sind die Basis des Schauspiels, heute noch sichtbare Zeugen sind Häuser im Museum sowie Schloss Kronburg. Ein Museumsbesuch vor dem Spiel bietet sich an und eine Führung durch Schloss Kronburg mit Carolin von Vequel-Westernach stimmt ein aufs Freilichttheater, beispielsweise am Mittwoch, 5. Juli, um 17 Uhr.

Spielzeit Illerbeurer Festspiel

Spielzeit 1. bis 29. Juli, Mittwoch, Freitag, Samstag um 20.30 Uhr; Premiere: 1. Juli, 20 Uhr; Kartenvorverkauf und weitere Infos www.heimat dienst-illertal.de.