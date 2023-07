Im Rausch der Geschwindigkeit: Tag der offenen beim AMC Memmingen

Von: Rainer Becker

Die wichtigsten Akteure beim AMC Memmingen e.V. (v. links): Kurt Baptist (ADAC Südbayern, Mitglied des Vorstandrates), Gerd Robert Walter (AMC - Sport- und Jugendleiter), Janina Würtele (AMC Schatzmeisterin), Stephan Rothe (AMC Vorsitzender - Pitbike und MiniGP), Martin Krisam (Bayrischer Motorsportverband), Axel Knussmann (AMC Vorsitzender - Karts), Michael Burkhart (AMC Vorsitzender - Supermoto). © Rainer Becker

Memmingen – Am 16. Juli 2023 fand zum ersten Mal seit 2018 wieder ein Tag der offenen Tür beim AMC Memmingen e.V. statt. Der AMC ist ein Verein für Motorsportfans und betreibt direkt neben dem Flughafengelände einen Motorsportpark mit eigener Rennstrecke.

Dort konnten die Besucher Karts, Supermoto und Pitbikes bewundern. Waghalsige Vorführungen, Rennvorführungen, Benzingeruch und laute Motorengeräusche sorgten für jede Menge Spannung und Nervenkitzel. Außerdem wurden verschiedene Rennfahrzeuge, darunter auch ein Formel 3000-Rennwagen, ausgestellt. Youngtimer und Oldtimer auf zwei oder auf vier Rädern wurden gezeigt, die die Geschichte des Motorsports erzählten.



Bei strahlendem Sonnenschein, leckerem Essen von den Food Trucks sowie kalten Getränken genossen begeisterte Zuschauer einen ereignisreichen Tag voller Spaß und Action. Für die kleinen Besucher war eine Hüpfburg aufgestellt. Ehrengäste wie der Bürgermeister von Memmingerberg, Alwin Lichtensteiger sowie sein Benninger Amtskollege Martin Osterrieder zeigten sich begeistert von der Konzeption des Auto- und Motorsportclubs. So werden beispielsweise Kinder zwischen sieben bis 18 Jahre, die über keinen bzw. wenig finanziellen Background verfügen, kostenlos mit Rennkleidung und Helmen ausgestattet. Zudem erhalten sie ein Leih-Kart und werden einmal pro Woche kostenfrei an und auf der Rennstrecke in fünf Altersklassen von erfahrenen Trainern trainiert. Und dass sich das intensive Training lohnt, beweisen die unzähligen Pokale und Preise des Vereins. Unter anderem konnte der AMC im Jahr 2022 den 3. Platz beim Schwabenpokal erringen.

