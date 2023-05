Französischer Generalkonsul Gaël de Maisonneuve in Leutkirch empfangen

Deutsch-französischer Austausch: Generalkonsul Gaël de Maisonneuve (Mitte) wird im Leutkircher Rathaus von OB Hans-Jörg Henle (vorn rechts) und Vertretern des Partnerschaftsvereins empfangen. © Stadt Leutkirch

Leutkirch – Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle empfing, gemeinsam mit Vertretern des Partnerschaftsvereins, vergangene Woche den französischen Generalkonsul in Stuttgart, Gaël de Maisonneuve, im Historischen Sitzungssaal des Rathauses.

Der Generalkonsul der französischen Regierung in Stuttgart war durch das Engagement des Partnerschaftsvereins auf Leutkirch aufmerksam geworden. Susanne Joser-Schmidt, Vorsitzende des Leutkircher Partnerschaftsvereins, hatte Gaël de Maisonneuve in die Allgäustadt eingeladen.

Generalkonsul Gaël, der seit September letzten Jahres im Amt ist, formulierte die Ziele seines zweistündigen Besuchs wie folgt: „Ich möchte die Stadt kennenlernen, die Aktivitäten des Vereins erkunden und damit auch landesweit eine neue Dynamik in die Beziehungen zwischen beiden Ländern bringen.“ Oberbürgermeister Henle zeigte eine Präsentation über Leutkirch und beeindruckte den Gast vor allem mit dem Engagement der Stadt im Bereich Nachhaltigkeit, wie der Nutzung von Photovoltaik und dem geplanten Ausbau des Nahwärmenetzes in der Stadt.

Susanne Joser-Schmidt, hob die Besonderheiten des Partnerschaftsvereins hervor: Der Verein wird von engagierten Bürgern in enger Kooperation mit der Stadt geführt. Beim Schüleraustausch und anderen Veranstaltungen ist es üblich, dass die Gäste in Gastfamilien untergebracht werden. „Durch die private Unterbringung entstehen langjährige Beziehungen und Begegnungen, welche jeweils die Gewohnheiten der anderen Kultur erlebbar machen und so Verständnis und Toleranz entstehen lassen“, so Joser-Schmidt. Auch sei es sehr erfreulich, dass inzwischen immer mehr junge Menschen im Verein mitwirken und sich sogar in der Vereinsführung engagieren. „Der stetige Kontakt mit unseren französischen Freunden führt immer wieder zu neuen gemeinsamen Ideen und Projekten und verbindet Menschen ungemein“, ergänzt Joser-Schmidt.

Aktuell beschäftigt sich der Partnerschaftsverein mit dem Thema „Vermeidung von Abfällen“, welches in Frankreich besonderen Stellenwert hat. De Maisonneuve möchte den Kontakt beibehalten und plant bereits heute seinen nächsten Besuch in Leutkirch, bei dem er auch Center Parcs Park Allgäu besuchen möchte.

