Ingenieurs-Know-how für die Region

Von: Tom Otto

Entlang der Autobahn A96 steht auf Höhe Ungerhausen die Firmenzentrale der Alois Müller GmbH mit 18.000 Quadratmeter Büro und Produktionsfläche als CO²-neutrales Unternehmen. © Tom Otto

Ungerhausen - Als die Wirtschaftsförderer des Landkreises Unterallgäu und der Stadt Memmingen Ende Oktober zum jährlichen Wirtschaftsforum einluden, wählten sie aktuell sehr passend die „Alois Müller GmbH“ als Veranstaltungsort. Wirtschaftsvertreter und Politiker konnten hier nicht nur einen angemessenen Treffpunkt finden, sondern den Austausch über DAS aktuelle Thema - die so genannte Energiekrise – auch inhaltlich bestens verorten.

Mit einer eigenen Photovoltaikanlage, einem Blockheizkraftwerk, einer Pelletheizung sowie mit auf die Stromerzeugung abgestimmten Produktionsprozessen wurde die Vision einer CO²-neutralen Fabrik bei der „Alois Müller GmbH“ bereits zur Realität. Die Konzeption einer nachhaltigen Energiegewinnung, vereint mit Flächenheiz- und Kühlsystemen ermöglicht hier zudem eine Reduzierung der Betriebskosten von bis zu 25 Prozent.

Andreas Müller, Geschäftsführer und Sohn des Firmengründers ist kein Pessimist, er setzt mit seinem Team für Unternehmen und Kommunen erprobte und nachhaltige Energiekonzepte um. Den Zahlen der aktuellen Umfrage des Mittelstandsverbundes zu den düsteren Zukunftsaussichten hält er mit seinem Unternehmen und den bereits umgesetzten Energie-Projekten ein leuchtendes Beispiel entgegen.

Enge Kooperationen

In einem gemeinsamen Projekt mit „Rohde und Schwarz“ wird die Energieversorgung für den gesamten Memminger Süden ermöglicht, dafür sorgt neben Photovoltaik (PV) auch das Biomasse-Blockheizkraftwerk, das auch Nahwärmeversorgung bereithält. Ein Firmenkonsortium unter Führung der Unternehmen „Demmeler“ und „Alois Müller GmbH“ wird im Westen von Heimertingen auf einer Fläche von 18,5 Hektar eine Photovoltaikanlage errichten. Durch ein geplantes Blockheizkraftwerk soll dann ab 2026 auch eine Nahwärmeversorgung in Betrieb gehen und sogar mit dem überschüssigen „grünen Strom“ die Produktion von Wasserstoff aufgenommen werden.

Das sind nur zwei der aktuellen Energieprojekte, mit denen die „Alois Müller GmbH“ die Energieversorgung von regionalen Mittelstandsunternehmen und Kommunen aus der Region zukunftsfest und nachhaltig macht. Weitere werden noch folgen, so Andreas Müller. Nach seiner Meinung sind das im Unterschied zu den Investments großer nationaler und internationaler Energieversorger Projekte, die sowohl die Energiesicherheit vor Ort garantieren also auch die Wertschöpfung in der Region lassen.

„Nicht auf die Politik verlassen“

Im Interview mit dem KURIER zeigt sich der 52-Jährige überzeugt: „Wir müssen und können unsere Probleme vor Ort selber lösen und sollten uns nicht auf die große Politik verlassen.“ Die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt oder den Bürgermeistern aus der Region gestalte sich derzeit gut, auch wenn die Genehmigungsverfahren durchaus etwas schneller gehen könnten, so Müller. Er weiß auch, dass einige energieintensive Unternehmen noch über Jahre nicht vom Gas loskommen, doch für die meisten Betriebe und Wohnhäuser gibt es bereits heute Lösungen. Künftig würden die Räume zu über 80 Prozent mit Wärmepumpen geheizt, etwa 15 Prozent durch Nahwärme, das Heizen durch Biomasse wie beispielsweise Pellets wird allenfalls ein Nischendasein führen.

Gegen den aktuellen Lieferengpass bei Wärmepumpen hat Andreas Müller durch strategische und frühzeitige Bestellungen vorgesorgt. Das Material wird bei den Projekten der „Alois Müller GmbH“ also kein Bremsklotz sein. Sorgen macht ihm jedoch auch im eigenen Unternehmen der Fachkräftemangel. „Aktuell könnten gut und gerne noch weitere 40 bis 50 Mitarbeiter gebraucht werden. Das müssen auch nicht alles ausgebildete Ingenieure sein“, so Andreas Müller, „wir können auch Quereinsteiger gut brauchen“. Derzeit zählt das hundertprozentig in Familienbesitz befindliche Unternehmen gut 700 Beschäftigte an zwölf verschiedenen Standorten.